Вячеслав Фетисов в рамках рабочего визита в Норильск осмотрел строительный полигон «Серной программы»

Знакомство с реализацией одного из самых грандиозных экологических проектов нашей страны - «Серной программой» компании «Норникель» началось для Вячеслава Фетисова год назад, когда на объекте были лишь забиты сваи и установлены металлоконструкции. По его словам, объёмы проделанной с того времени работы впечатляют. Сейчас его провели по цехам нейтрализации серной кислоты, отделению приготовления известнякового молока и отделениям приема, складирования и дробления известняка. На территории площадью около 10 000 квадратных метров уже можно увидеть, куда именно заезжают думпкары (вагоны-самосвалы), гружённые добытым на Мокулаевском месторождении известняком, как транспортёры подают его на дробилки и мельницы. Проследить за тем, как в баках получают известняковое молоко, которое затем по пульпопроводам подаётся к реакторам, где идёт нейтрализация серной кислоты.

- Я хочу сказать тем скептикам, которые ни разу не были на НМЗ, что «Серная программа» не только самый современный проект, который сегодня покрывает практически 50% внебюджетного финансирования федерального проекта «Чистый воздух», но и пример реальной разработки технологий импортозамещения, - подчеркнул член российского парламента. - Радует, что компания, несмотря ни на что решила продолжать проект, который не приносит прямой экономической выгоды. Так и должно идти освоение новых методик, поиск решения проблем внутри страны, создание новых направлений развития индустрии.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, припомнил, что ещё до начала реализации «Серной программы» его партнёр по команде «Легенды хоккея» Владимир Потанин – президент «Норникеля» - говорил, что будет вкладывать средства в технические решения, позволяющие минимизировать ущерб, наносимый природе производственной деятельностью на территориях присутствия компании. И от своих слов он не отказался, несмотря на сегодняшние непростые условия.

То что ситуация сложилась действительно непростая, подтвердил и вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев, отметив, что выбор руководства компании, сделанный в пользу российской технологии, сыграл достаточно серьёзную положительную роль в работе над проектом.

- Всё крупное оборудование, которое вы видите на площадке, отечественного производства. Это позволило нам на начальном этапе заместить до 75% импортных агрегатов. В 25% случаев есть возможность подобрать аналоги. Имеется три пути: поиск необходимой продукции в России, в дружественных странах, включая Индию и Китай, а также финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Последний путь очень долгий, поскольку через 5-7 лет мы сможем получить лишь опытные образцы. А первые два в данный момент выглядят наиболее эффективными. Ощутимую помощью компании оказывает Министерство промышленности и торговли РФ во главе с министром Денисом Мантуровым, - пояснил вице-президент.

На строительстве комплекса нейтрализации серной кислоты в круглосуточном режиме работают почти 3200 человек из трёх подрядных организаций - «Велесстрой», «МетПромСтрой» и «СТЭП», а также более 700 единиц техники. Только площадь застройки цеха производства серной кислоты составляет больше семи гектаров. Высота цеха превышает высоту 14-этажного дома, его длина — почти три футбольных поля. Но каким бы неподъёмным ни представлялся масштаб работ со стороны, заверил Андрей Грачев, у компании есть твёрдое намерение выполнить все свои обязательства по проекту.