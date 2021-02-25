Вячеслав Рукша: «Арктика» должна сходить поработать на ледовые испытания в Дудинку»

- Чтобы поставить точку в спорах о возможностях нового ледокола, «Арктика» должна сходить поработать на ледовые испытания в Дудинку, - сказал Вячеслав Рукша в интервью газете «Коммерсант», - и показать людям, в первую очередь «Норильскому никелю», что есть новый универсальный ледокол, готовый работать здесь на протяжение ближайших 40 лет.

По словам руководителя Севморпути, между дирекцией СМП и «Норникелем» есть понимание о необходимости заключать долгосрочный контракт на совместную работу, поскольку под новый ледокол «Норникель» может составлять уже собственную судостроительную программу.

По словам руководителя арктического ведомства, районы плавания «Арктики» обозначены одним из главных пунктов технического задания при строительстве, где прописано, что ледокол должен обеспечить плавание до порта Дудинка в Енисейском заливе и до терминала «Ворота Арктики» в Обской губе.