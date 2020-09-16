МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вячеслав Щукин: «В 2021 году компания намерена оценить состояние оленьих пастбищ на Таймыре»

Вячеслав Щукин: «В 2021 году компания намерена оценить состояние оленьих пастбищ на Таймыре»

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Вячеслав Щукин: «В 2021 году компания намерена оценить состояние оленьих пастбищ на Таймыре»

«Норникель» заинтересован в развитии домашнего оленеводства, поэтому в следующем году проведёт оценку оленьих пастбищ. Также комбинат рассмотрит возможность зарыбления водоёмов, пострадавших после аварии на ТЭЦ-3.

Вячеслав Щукин: «В 2021 году компания намерена оценить состояние оленьих пастбищ на Таймыре»

Вячеслав Щукин, заместитель директора Заполярного филиала, поделился планами компании на 2021 год.

- В следующем году компания намеревается оценить оленьи пастбища для того, чтобы понимать перспективы развития домашнего оленеводства, - рассказал Вячеслав Щукин.

На Таймыре насчитывается 130 тысяч особей домашних оленей. Основные точки оленеводства в наши дни располагаются на западной территории, а вот на востоке этот вид деятельности угас.

Также в интересах копании оценить насколько возможно зарыбление водоёмов, которые пострадали после разлива топлива на ТЭЦ-3.

16 сентября в 17:23 550
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