Вклад в наше будущее

– Константин Олегович, в чём суть этого направления деятельности?

– Механизм достаточно простой. За счёт пожертвований формируется тело целевого капитала — эндаумент. Как только объём собранных средств достигает трёх миллионов рублей, они, в соответствии с требованием закона, передаются в доверительное управление специализированной управляющей компании, которая увеличивает этот капитал и передаёт заработанный доход фонду для поддержки проектов социального развития. При этом само тело эндаумента сохраняется с возможностью постоянного пополнения. То есть в таких фондах, как «Наш Норильск», пожертвования формируют капитал, который тратить нельзя, но можно пополнять, а на благотворительные цели направляются только доходы от капитала. Как мы видим, отличительная особенность такого механизма — его долговременность и стабильность поддержки.

– Какие наиболее известные примеры фондов целевого капитала в России или в мире?

– Эта практика зародилась на Западе. Самый известный — Фонд Нобеля, который ежегодно вручает премию лучшим представителям науки, искусства, культуры и т. д. Самый большой — это фонд Гарвардского университета, он существует с XVII века и обладает достаточно серьёзным ресурсом. Во всём мире известны эндаументы Массачусетского технологического института, Йельского, Принстонского, Стэндфордского, Оксфордского университетов. В России эндаументы также уже достаточно распространены, в нашей стране они начали активно развиваться с 2006 года с принятием закона о целевых капиталах. Первые эндаументы в нашей стране созданы вузами. Подобные фонды есть у МГИМО, Сколково, у других известных учебных заведений. Также активно создаются музейные эндаументы.

В Красноярском крае на сегодня зарегистрированы три эндаумента — Сибирского федерального университета, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Фонд целевого капитала «Наш Норильск». По данным Благотворительного фонда Владимира Потанина в России действуют более 200 фондов целевых капиталов в 43 городах 39 регионов, и их количество постоянно растёт.

– Расскажите об истории создания фонда «Наш Норильск».

– Специализированный фонд управления целевыми капиталами приоритетных социальных направлений «Наш Норильск» — первый в Норильске эндаумент. Он был создан для поддержки проектов некоммерческих организаций в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта, образования и в других социально значимых сферах. Этот инструмент открывает для сообщества новые возможности развития, он позволит создать дополнительный источник финансирования различных социальных инициатив.

Фонд зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ 24 декабря 2019 года, и этот день мы считаем днём его рождения. Учредители фонда — известные в Норильске и на Таймыре люди: Александр Рюмин, Светлана Рубашкина, Игорь Астапов. Надзор и контроль за его работой ведёт попечительский совет.

– Насколько активно норильчане включились в эту работу, и что это за люди, обычные горожане или предприниматели?

– Есть разные категории жертвователей. Это малый, средний бизнес и крупный бизнес – компания «Норникель», физические лица, которые активно участвуют в пополнении целевого капитала. Мы стараемся опубликовать информацию о них на сайте фонда, в социальных сетях. Очень благодарны первым присоединившимся к нам жертвователям, тем, кто поверил в нас и принял участие в пополнении целевого капитала.

– Фонд действует около двух лет. Каковы первые итоги его работы?

– По итогам 2020 года Фонд «Наш Норильск» смог направить на социальные проекты Норильска и Таймыра доход в размере 50 млн рублей. Эти средства были распределены между победителями конкурса социальных проектов, объявленного фондом. В нём приняли участие 17 некоммерческих организаций, включая муниципальные и краевые учреждения. Девять из них стали победителями. Они получили поддержку в размере от 1,6 до 10 млн руб. Все проекты интересные, серьёзные и долгосрочные. Среди наших победителей — известные в городе институции — Заполярный театр драмы, Музей Норильска, Норильская художественная школа, а на Таймыре

— Таймырский краеведческий музей и Таймырский колледж. В фонде понимают специфику территории, и мы ожидаем к 2023 году получить ощутимый результат по тем проектам, которые он поддержал.

– Кто принимает решения о распределении средств?

– Система управления фондом прозрачна. Он подотчётен президиуму и попечительскому совету. Президиум определяет основные направления поддержки, а попечительский совет принимает решения о поддержке тех или иных проектов. Он также выполняет функцию совета по распределению целевого капитала. В попечительский совет, в соответствии с законодательством, входят представители жертвователей, потенциальных грантополучателей — НКО и общественных организаций.

— Что за программа «Основной ресурс», и какие задачи она решает?

– Мы общались с нашими потенциальными благополучателями. У всех очень остро стоит проблема кадров. На уровне президиума было принято решение о разработке программы «Основной ресурс», в рамках которой и проходил первый грантовый конкурс. Проекты оценили независимые эксперты, и далее уже попечительский совет, рассмотрев все поступившие на конкурс заявки, принимал решения о выделении финансирования на поддержку проектов. Основные задачи программы связаны с укреплением кадрового потенциала. Есть несколько направлений: привлечение на территорию экспертов и развитие сотрудников НКО, учреждений культуры, искусства, науки, образования, спорта, здравоохранения. Это главная задача, которую поставил президиум на ближайшее время.

– Какие проекты вы могли бы отметить?

– В качестве примера в решении проблемы привлечения кадров можно привести проект, который реализует Таймырский колледж. Они планируют создать рекрутинговый центр и с учётом новых подходов и методик привлекать на территорию не только специалистов, которые будут работать в колледже, но и другие трудовые ресурсы для развития Таймыра и Норильска.

Можно ещё отметить проект Заполярного театра драмы — там с помощью приглашённых режиссёров сотрудники театра, актёры осваивают новые формы искусства. Я думаю, уже в ближайшей перспективе мы сможем увидеть на сцене норильской «Маяковки» новые жанры.

О реализации проектов мы рассказываем на страницах сайта и социальных сетей, организуем голосования. Приглашаем всех участвовать в обсуждении и тем самым влиять на выбор приоритетных направлений для следующих грантовых конкурсов. Нам важно мнение каждого жителя.

– Скоро фонду «Наш Норильск» исполнится два года. Вы как–то будете отмечать эту дату?

– К дню рождения принято подводить итоги. Мы хотим рассказать жителям Норильска и Таймыра о результатах работы фонда, о наших грантополучателях и жертвователях. Также мы планируем в декабре провести стратегическую сессию и вместе с заинтересованными сторонами определить дальнейшие перспективы и направления развития, где фонд был бы полезным и мог принять активное участие в развитии территории.

— Как стать жертвователем?

— Очень просто. Для этого надо зайти на сайт фонда nashnorilsk.ru. Там предусмотрено несколько способов принятия участия в развитии территории. Достаточно нажать кнопку «Стать партнёром фонда» и выбрать удобный для вас вариант. Минимальная сумма взноса не установлена. Значение имеет не сумма — важно участие. Как раз из таких, возможно небольших, пожертвований и складывается тот ручеёк, который превращается в реку и даёт возможность аккумулировать средства.

Если человек участвует в пополнении целевого капитала, значит, ему не безразлично развитие территории и то, как будет выглядеть город через несколько лет. Чем больше целевой капитал, тем больше доход, тем больше проектов мы сможем поддержать.

Пользуясь случаем, Константин Горбунов отметил самых активных жертвователей фонда: «Хочу поблагодарить тех, кто на этапе формирования целевого капитала поддержал фонд и поверил в его будущее и в развитие территории. Это известные в городе люди — Виктор Коновалов и Фаиг Давудов. У нас есть жертвователь из Санкт–Петербурга Евгений Мачнев, который много работает с нашей территорией, проводит здесь конкурсы, различные мероприятия, семинары для некоммерческого сектора. Он досконально знает специфику Норильска и Таймыра. Активно принимает участие в пополнении целевого капитала ректор Заполярного государственного университета Дмитрий Дубров. Есть пожертвования и из других регионов. Это, как правило, норильчане, которые эмоционально связаны с Норильском и Таймыром».