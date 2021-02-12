МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владельцам аварийного жилья будут предоставлять квартиры из маневренного фонда

Владельцам аварийного жилья будут предоставлять квартиры из маневренного фонда

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Владельцам аварийного жилья будут предоставлять квартиры из маневренного фонда

На совместном заседании комиссий по городскому хозяйству, бюджету и собственности обсудили внесение изменений в действующее Положение о жилых помещениях маневренного фонда.

Владельцам аварийного жилья будут предоставлять квартиры из маневренного фонда

Если данные изменения будут одобрены, то владельцы аварийного жилья будут иметь право на получение квартир из маневренного фонда и проживать в них в течение двух лет, пока будут искать постоянное жильё.

Также на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в действующее Решение городского Совета «О налоге на имущество физических лиц». Согласно новой норме, если у налогоплательщика есть налоговая льгота, и он не предоставил об этом соответствующее заявление, то налоговый орган самостоятельно исчислит сумму налога с учётом льготы.

Решения по данным вопросам будут приняты на очередной сессии городского Совета.

Фото Владимир Макушкин
12 февраля в 14:15 370
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