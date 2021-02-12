Владельцам аварийного жилья будут предоставлять квартиры из маневренного фонда

Если данные изменения будут одобрены, то владельцы аварийного жилья будут иметь право на получение квартир из маневренного фонда и проживать в них в течение двух лет, пока будут искать постоянное жильё.

Также на обсуждение был вынесен вопрос о внесении изменений в действующее Решение городского Совета «О налоге на имущество физических лиц». Согласно новой норме, если у налогоплательщика есть налоговая льгота, и он не предоставил об этом соответствующее заявление, то налоговый орган самостоятельно исчислит сумму налога с учётом льготы.

Решения по данным вопросам будут приняты на очередной сессии городского Совета.