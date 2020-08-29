Почётный знак для Владимира Потанина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил президента компании «Норникель» Владимира Потанина почётным знаком «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». В период пандемии Владимир Потанин на безвозмездной основе передал Конаковской центральной районной больнице комплект необходимой медицинской аппаратуры.

У «Норникеля» и Тверской области давние отношения. В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве «Норникеля» с правительством Тверской области и компанией–застройщиком «Завидово Девелопмент» по строительству домов для северян в экологически чистом районе неподалёку от национального парка «Завидово». На сегодняшний день 1683 квартиры уже переданы сотрудникам компании. Построен «норильский квартал» с инфраструктурой: детским садом, поликлиникой, супермаркетами. Открыт лесопарковый комплекс площадью 200 га с прогулочными и асфальтовыми дорожками. Совместно на территории муниципалитета создаются туристический кластер «Волжское море», транспортно–пересадочный узел. «Усилиями правительства Тверской области созданы комфортные условия проживания для переселенцев. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Потанин.