Почётный знак для Владимира Потанина
Почётный знак для Владимира Потанина
Владимир Потанин награждён почётным знаком Тверской области.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил президента компании «Норникель» Владимира Потанина почётным знаком «За благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». В период пандемии Владимир Потанин на безвозмездной основе передал Конаковской центральной районной больнице комплект необходимой медицинской аппаратуры.
У «Норникеля» и Тверской области давние отношения. В 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве «Норникеля» с правительством Тверской области и компанией–застройщиком «Завидово Девелопмент» по строительству домов для северян в экологически чистом районе неподалёку от национального парка «Завидово». На сегодняшний день 1683 квартиры уже переданы сотрудникам компании. Построен «норильский квартал» с инфраструктурой: детским садом, поликлиникой, супермаркетами. Открыт лесопарковый комплекс площадью 200 га с прогулочными и асфальтовыми дорожками. Совместно на территории муниципалитета создаются туристический кластер «Волжское море», транспортно–пересадочный узел. «Усилиями правительства Тверской области созданы комфортные условия проживания для переселенцев. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Потанин.