Владимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе

Напомним, для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале реализуется комплексная программа модернизации производственных мощностей НМЗ и Медного завода - Серная программа. Это крупнейшее экологическое мероприятие "Норникеля", не имеющее аналогов в мире. Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами.