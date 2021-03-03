МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе

Владимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе

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Владимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе

Владимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводеВладимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводеВладимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводеВладимир Потанин посетил строительную площадку на "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе

Напомним, для снижения выбросов диоксида серы в Заполярном филиале реализуется комплексная программа модернизации производственных мощностей НМЗ и Медного завода - Серная программа. Это крупнейшее экологическое мероприятие "Норникеля", не имеющее аналогов в мире. Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами.

Фото Денис Кожевников
3 марта в 16:40 280
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