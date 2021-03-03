Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»

Были рассмотрены вопросы, касающиеся затопления подземных выработок и принятия мер по их восстановлению. Специалисты компании делают всё возможное для скорейшего урегулирования проблемы.

Также на руднике Владимир Потанин ознакомился с работой центра планирования и контроля горных работ.

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации на НОФ, президент «Норникеля» сообщил, что будут выведены из эксплуатации все аварийные участки для полного исключения потенциальных рисков. А также решено построить две новые галереи в обход разрушенных и провести собственный дополнительный аудит технического состояния мощностей фабрики.