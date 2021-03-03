МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»

Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»

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Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»

Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»Владимир Потанин провёл оперативное совещание на руднике «Октябрьский»

Были рассмотрены вопросы, касающиеся затопления подземных выработок и принятия мер по их восстановлению. Специалисты компании делают всё возможное для скорейшего урегулирования проблемы.

Также на руднике Владимир Потанин ознакомился с работой центра планирования и контроля горных работ.

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации на НОФ, президент «Норникеля» сообщил, что будут выведены из эксплуатации все аварийные участки для полного исключения потенциальных рисков. А также решено построить две новые галереи в обход разрушенных и провести собственный дополнительный аудит технического состояния мощностей фабрики.

Фото Денис Кожевников
3 марта в 19:30 770
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