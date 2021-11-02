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Владимир Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта Норильск

Владимир Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта Норильск

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Владимир Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта Норильск

Владимир Путин одобрил передачу земли для развития инфраструктуры аэропорта Норильск

Президент РФ распорядился передать без проведения торгов участок земли, находящийся в федеральной собственности, в аренду ООО «Восток Ойл» для развития инфраструктуры аэропорта.

Соответствующий документ от 1 ноября опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно ему, предоставление участка необходимо для реализации инвестиционного проекта «Восток Ойл» в части, касающейся развития инфраструктуры аэропорта Норильск имени Н. Н. Урванцева.

Напомним, ранее «Роснефть» и «Норникель» договорились о том, что будут развивать логистическое обслуживание проекта «Восток Ойл». Оно предусматривает привлечение транспортных филиалов «Норникеля», а также совместное использование инфраструктуры аэропорта Норильск.

Фото Ирина Яринская
2 ноября в 15:04 480
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