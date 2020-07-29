Власти города планируют ускорить процесс строительства локальных очистных сооружений и разобраться с горами мусора

29 июля должная реакция последовала от исполняющего полномочия главы города Норильска Николая Тимофеева на ситуацию, сложившуюся с несанкционированным накоплением мусора и стоками у гаражно-строительного кооператива в районе улицы Хантайской. В целях скорейшего разрешения проблемы он провёл выездное совещание на месте свалки с заместителем по городскому хозяйству Николаем Жигулиным и заместителем по собственности и развитию предпринимательства Еленой Надточей.

Напомним, в январе прошлого года администрация города начала работу по инвентаризации коммуникационных тоннелей, через которые осуществляется сброс неочищенных аварийных вод. А уже в конце 2019-го приступили к разработке технического задания на проектирование локального очистного сооружения (ЛОС).

- Проект по установке очистных сооружений, безусловно,не простой и требует времени, - отмечает градоначальник. - По программе мероприятий, предпроектная подготовка разрешительной документации стартует в ноябре этого года, разработка самого проекта затрагивает следующий год, а строительство ЛОС должно завершиться аж в 2022 году. Меня эти сроки не устраивают. Мы будем стараться ускорить этот процесс.

Николай Тимофеев поставил задачу перед МУП «КОС» уже на этой неделе предоставить график работ, чтобы уже разработать проект, провести изыскания и в следующем году приступить к установке очистных сооружений.

- Через сток у гаражно-строительного кооператива за улицей Хантайской проходит 30% городских сточных вод. Всё это попадает в ручей Малый Щучий. Вода должна быть чистой, поэтому с этим срочно нужно что-то делать, - подчеркнул он.

Подобных стоков в городе десять, и сейчас обсуждается, возможно ли объединить их в единый ЛОС или у каждого сброса должно быть своё очистное сооружение. Но ситуация у водостока на Хантайской осложняется ещё и наличием там большой стихийной свалки.

- Мы отслеживаем, в том числе и просматривая социальные сети, сообщения о несанкционированных свалках, и реагируем на них, - подчеркнул Николай Тимофеев. - Мы изыщем средства из бюджета и до осени уберём мусор на Хантайской. Но главное - отработать этот вопрос с владельцами гаражей. Мы установим бак, решим, кто будет его вывозить, но территорию должен содержать не только собственник, администрация, но и арендаторы. Нужно, чтобы собственники гаражей объединялись, заключали договор с региональным оператором на вывоз мусора, тогда здесь будет порядок.

Николай Тимофеев дал поручение Елене Надточей выписать владельцам несанкционированных построек предписания официально зарегистрироваться в качестве арендаторов. Иначе незаконно установленные балки и гаражи будут вывезены с территории постройки.

Людмила Кожевникова