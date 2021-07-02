Власти Норильска взяли под контроль овощные палатки

Летом в Норильске традиционно появляется множество палаток, где горожане могут купить фрукты и овощи. Однако их размещение и эксплуатация должны осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешённого использования земельного участка, санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, требований технических регламентов.

В городе запрещается размещение палаток на местах, не включённых в схему. Кроме того внешний вид сооружения должен соответствовать требованиям эскизного проекта сезонного объекта.

Недавно межведомственная группа, в которую вошли члены административной комиссии и сотрудники Норильского ОМВД, провела очередную проверку овощных палаток, в ходе которой были выявлены нарушения по нескольким адресам. Так, в Центральном районе владельцу палатки, расположенной во дворе домов № 12, 14 на ул. Бегичева, был выписан административный штраф за установку и эксплуатацию НТО в месте, не включённом в схему. В Талнахе хозяин палатки возле дома № 8А на ул. Бауманской получил штраф за несоответствие сооружения эскизному проекту сезонного объекта.

В период летней торговли проверки сезонных объектов будут проводиться на регулярной основе с целью выявления нарушений правил торговли, благоустройства территории города Норильска и проверки законности размещения НТО. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.