Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя

В 2021 году на авиаучёт край выделит 20,6 млн рублей. Подсчёт популяции не производили довольно длительное время. Эксперты считают, что на Таймыре северный олень находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства, изменения климата, роста численности волков и других факторов.

Напомним, что ранее оленей помечали с помощью спутниковых ошейников, которые дают возможность отслеживать их путь миграции и места сезонных скоплений. А также они помогли отследить их границы и площадь ареала. Вторым этапом станет подсчёт их численности.