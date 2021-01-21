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Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя

Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя

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Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя

Об этом сообщил Александр Цыкалов, председатель правительства Красноярского края, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу сохранения и учёта численности дикого северного оленя.

Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя

В 2021 году на авиаучёт край выделит 20,6 млн рублей. Подсчёт популяции не производили довольно длительное время. Эксперты считают, что на Таймыре северный олень находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства, изменения климата, роста численности волков и других факторов.

Напомним, что ранее оленей помечали с помощью спутниковых ошейников, которые дают возможность отслеживать их путь миграции и места сезонных скоплений. А также они помогли отследить их границы и площадь ареала. Вторым этапом станет подсчёт их численности.

21 января в 10:19 650
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