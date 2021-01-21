Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя
Власти региона выделят средства на авиаучёт численности северного оленя
Об этом сообщил Александр Цыкалов, председатель правительства Красноярского края, на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу сохранения и учёта численности дикого северного оленя.
В 2021 году на авиаучёт край выделит 20,6 млн рублей. Подсчёт популяции не производили довольно длительное время. Эксперты считают, что на Таймыре северный олень находится под угрозой исчезновения из-за браконьерства, изменения климата, роста численности волков и других факторов.
Напомним, что ранее оленей помечали с помощью спутниковых ошейников, которые дают возможность отслеживать их путь миграции и места сезонных скоплений. А также они помогли отследить их границы и площадь ареала. Вторым этапом станет подсчёт их численности.