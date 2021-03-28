Вмешательство запрещено

Посчитают всех

Роскомнадзор разработал проект приказа, по которому планирует обязать соцсети установить предложенное ведомством программное обеспечение для подсчёта числа пользователей. Так Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проектом приказа, подготовленным Роскомнадзором, утверждается методика определения количества пользователей информационного ресурса в сутки. В нём уточняется, что счётчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ, к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку.

Роскомнадзор уже публикует на своём сайте рекомендуемый перечень программ, предназначенных для определения количества посетителей сайтов — новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов.

Ранее РКН разработал проект приказа, в соответствии с которым соцсети будут обязаны представлять ежегодный отчёт об удалении запрещённого в РФ контента, а также установить специальную форму для жалоб пользователей.

Блокировка сервиса

Роскомнадзор пригрозил Twitter, что соцсеть будет заблокирована в течение месяца, если не удалит публикации с запрещённой информацией. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин: «Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещённой информации» (цитата ТАСС). Если компания не исполнит требования российского законодательства, ведомство, по его словам, будет «рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

10 марта Роскомнадзор начал замедлять доступ к Twitter на 100% мобильных устройств и 50% десктопных. Такие возможности у регулятора появились после вступления в силу закона о суверенном рунете, по которому операторам устанавливают специальные устройства для фильтрации трафика. Впрочем, опрошенные «Ъ» юристы ранее разошлись во мнениях по поводу правомерности таких действий Роскомнадзора.

Важная задача

«Все иностранные соцсети надо закрывать. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети, являющиеся инструментом войны против России, являющиеся оружием, должны быть закрыты. Никто не пускает в свою страну вражеские танки — это идиотизм, а мы пустили. Их надо отсюда выгнать, а сначала построить наши ещё более крутые, ещё более мощные танки. Мы — страна, которая создала первой в мире лучшую в мире вакцину, и я убеждена, что мы можем справиться с этой гораздо менее амбициозной и менее сложной задачей. Построить свои соцсети — это вообще не «бином Ньютона». Свои соцсети, свои платформы, свои операционные системы, свои гаджеты», — поделилась Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Комиссия Госдумы 16 марта обсудила вмешательство в дела РФ с помощью соцсетей. Речь шла о попытках иностранного влияния через зарубежные интернет–сайты, сообщили журналистам в пресс–службе комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции. В заседании приняли участие депутаты Госдумы, представители Президентского совета по правам человека, МВД, Роскомнадзора и Общественной палаты России.

Доступная информация

Невозможно лишить людей доступа к привычной для них информации, кроме того, этот путь не подходит для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объёмом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие», — сказала она в интервью РИА «Новости».

В то же время Матвиенко отметила, что власти внимательно изучают опыт других стран в этой области — например, Китая, Турции и Австралии. По её словам, российское правительство обеспокоено тем, «что себе позволяют интернет–гиганты». Впрочем, сейчас активно развивается Рунет, постепенно становясь всё большим сегментом Всемирной сети, добавила председатель Совета Федерации России.

Свой взгляд

— Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, они стали центром современного интернета. И влияние их на людей огромно. Сегодня из 100 самых посещаемых сайтов в мире 20 — это классические соцсети и ещё 60 — в той или иной степени социализированы. Более 80% компаний по всему миру используют соцсети в работе. Около 78% людей доверяют информации, размещённой на этих онлайн–платформах. Ольга Ананских, корреспондент «Заполярной Правды»

Всё больше профессий имеют отношение к соцсетям: SMM–специалисты ведут корпоративные аккаунты, таргетологи настраивают рекламу, копирайтеры ищут заказчиков, СМИ собирают дополнительные просмотры, HR–менеджеры просматривают страницы кандидатов. Даже при отклике на вакансию модераторы просят указать ссылки на соцсети, чтобы составить по ним портрет соискателя: не подписан ли он на паблики сомнительного содержания, выкладывает ли компрометирующие фото, и вообще соответствует ли информация в профиле его рассказу о себе на собеседовании.

И вдруг нам говорят, что соцсети — это враг, особенно иностранные, и уверяют, что без них нам будет лучше. Первое, что приходит на ум в сложившейся ситуации, — это пример Китая с его великим файрволом, который заработал по всей стране ещё в начале 2000–х. В КНР тогда был заблокирован не только Facebook, но и «ВКонтакте», YouTube и Google — одним словом, практически все зарубежные сети и большинство поисковиков («Яндекс» пока работает). Правда, система контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика в соответствии с заданными правилами была крайне неэффективна, и защитный барьер легко можно было обойти с помощью VPN. Был даже курьёзный случай, когда разработчик всей системы файрвола Фан Биньсин читал доклад, и ему нужно было открыть ссылку из презентации, но страница не открылась как запрещённая. Тогда он на глазах у удивлённой публики запустил VPN и открыл нужный сайт. Со временем систему модернизировали, назвали «Золотой щит», и теперь никакой VPN не поможет её обойти.

В Китае начали придумывать собственные соцсети: если поначалу они всего лишь копировали американские, то сейчас по популярности обгоняют своих предшественников. Такие приложения как WeChat и TikTok покорили миллионы пользователей по всему миру. Когда–то приложение WeChat было создано по образу и подобию хорошо известного нам WhatsApp, однако со временем претерпело огромное количество изменений и сейчас соединило в себе практически все известные соцсети. TikTok вообще не нуждается в представлении, с каждым днём он приобретает всё большую популярность во всём мире.

Что сегодня имеем мы? Провалившийся проект с национальной государственной поисковой системой «Спутник»? Rutub, который смотрит меньше четверти пользователей интернета? Или «ВКонтакте» и «Одноклассники»? На данный момент российские соцсети не отвечают запросам современной жизни, так как нуждаются в значительной доработке.

Политика запретов — это путь в никуда, ведь запретный плод всегда сладок. Китай взял интернет под контроль ещё в 1990–х годах и вложил в «Золотой щит» миллиарды. С того времени китайская сеть развивалась самостоятельно, в ней присутствуют аналоги всех западных сервисов. Чего нельзя сказать о России, где на случай изоляции конкурентоспособные альтернативы отсутствуют.