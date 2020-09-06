Внешний облик Кайеркана изменится

На совещании исполняющего полномочия главы города и специалистов управления по градостроительству и землепользованию администрации города было решено разработать проект единой концепции оформления Кайеркана. Изюминкой станут яркие краски и оригинальные решения.

Ни один уголок не останется без внимания. На въезде всех встречает дом на улице Норильской, который отличается от других своей конфигурацией. Ремонта фасад не требует, потому его украсят подсветкой в виде горизонтальных и вертикальных линий. Яркими цветами и архитектурной подсветкой украсят два 12-этажных дома на перекрёстке Шахтёрской и Строительной. Дома на улице Строительной выкрасят в приятные чередующиеся цвета и дополнят красивой подсветкой. Некоторые дома украсят традиционные орнаменты коренных народов Севера и герб Кайеркана.

- Такая идея возникла потому, что человеческий глаз на фоне общего и большого пространства замечает яркие акценты, детали, - рассказала Юлия Фартушина главный архитектор Кайеркана, - Используя суперграфику на торцах жилых домов, дробя тем самым серые плоскости, мы сможем ярче выделить фасады зданий.

Неординарным решением станет подсветка города, которую организует компания «Азбука света». Разработчиков вдохновил северный колорит, поэтому центральную улицу украсят растяжки в виде северного сияния и консоли с символом Кайеркана – совой, а также морошкой и жарками.

В завершении Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города Норильска, сказал:

-Готовиться к юбилею района нужно уже сейчас. Необходимо покрасить гаражи, которые располагаются на трассе Алыкель – Кайеркан, и начинать диалог с их владельцами также необходимо уже сейчас. Еще одной важной задачей для нас является озеленение. Нам предстоит обсудить ряд вопросов, которые будут с этим связаны, и мне бы хотелось, чтобы работа началась уже в этом году.