Внезапный снегопад заставил резко начать в городе снегоуборку

– Сейчас главная задача — сформировать снежные валы, очищая проезды для транспорта и проходы для пешеходов, а также просыпать опасные участки с наледью, — говорит Сергей Бойцов, заместитель начальника «Норильскавтодора». — Ещё вчера мы были заняты асфальтировкой территории, но северная погода, отличающаяся непредсказуемостью, изменила наши планы. Позже на линию выйдут самосвалы, а пока собираем снег в валы. По мере их накопления выведем шнекороторы, погрузчики и начнём вывозить. Скорее всего, сегодня же — во вторую смену. Сейчас техника оперативно готовится к выходу на линию. Например, универсальные дорожные машины работают как на летнем содержании дорог, так и на зимнем, поэтому их нужно переоборудовать. На это уйдёт время.

Не менее важна посыпка, в первую очередь перекрёстков, зон торможения перед ними и участков перед пешеходными переходами, у автобусных остановок, подъёмы на дорогах и тротуарах.

Несмотря на быструю реакцию дорожных служб, в некоторых районах возникли проблемы. На трассе Норильск — Алыкель образовалась пробка из-за того, что спецвоз не смог преодолеть подъём. Проблему решили, движение открыто. Также на ул. Талнахской возникло частичное затруднение движения.

В «Норильскавтодоре» отмечают, что содержанием улично-дорожной сети в городе заняты три подрядчика (по шести муниципальным контрактам), их техника работает круглосуточно. Её число к зиме будет увеличиваться и дойдёт до традиционных почти 50 единиц.

- Мы понимаем, что у многих жителей сейчас возникают трудности с передвижением по городу, — добавил Сергей Бойцов. — Обратиться с возникающими вопросами можно, позвонив в приёмную «Норильскавтодора» по телефону 34-77-34 (в будни с 9.00 до 17.00). Единая диспетчерская служба Норильска принимает обращения круглосуточно, включая праздники и выходные. Все запросы по снегоочистке передаются нам, и мы оперативно реагируем.

Представитель «Норильскавтодора» также прокомментировал завершение работ по асфальтировке, особо отметив, что за недоделки подрядчик понесёт ответственность:

- Конечно, асфальтировка полностью прекратилась с изменением погодных условий. В ближайшее время мы детально представим итоги летней кампании. В целом она прошла результативно, остались лишь небольшие работы по ямочному ремонту на особо трудных участках. Подрядчик уже получил шесть предписаний по различным основаниям. За недоделки будет снижена оплата его услуг, как это предусмотрено условиями контракта.