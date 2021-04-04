Внимание на дороги

Средства в размере 5,6 млн рублей будут направлены на содержание площади у административно–делового центра (автовокзал). Ещё 7,3 млн рублей пойдут на замену дорожных блоков тросовым ограждением на аварийно–опасных участках автодороги Норильск — Алыкель, посадку цветов на городских клумбах и содержание восьми тёплых остановок, которые установят в этом году.

Дополнительные средства предусмотрены: на ремонт участка Юго–Западной объездной автодороги с подъездом к Норильску (ул. Октябрьская) — 80 млн рублей; на реконструкцию автодорожного моста через напорные водоводы на ул. Октябрьской (контракт на период 2020–2021 годов) — 2,9 млн рублей и реконструкцию автодорожного моста через концентрато провод на ул. Дудинской (двухлетний проект) — 3,2 млн рублей.

В планах также организация парковки возле перинатального центра — 20,7 млн рублей; проведение проектных и изыскательских работ по реконструкции и текущему ремонту объектов улично–дорожной сети — 7,9 млн рублей.

Запланировано приобретение испытательного гидравлического пресса для лаборатории «Норильскавтодора» (для контроля качества бетонных смесей) — 1,8 млн рублей; установка металлических ограждений на регулируемых пешеходных переходах — 3,7 млн рублей; установка дорожных ограждений на автодороге Норильск — Талнах и на объездной дороге Талнаха — 74,3 млн рублей; установка восьми тёплых остановок — 28,4 млн рублей.

Выделены также средства: на ремонт участка 8,1 км на автодороге Норильск — Алыкель, автодороги от продмага до межрайонной больницы в Оганере, автодороги к Оганеру, участков на ул. Талнахской, Надеждинской, Федоровского, Игарской — 352,3 млн рублей; на ремонт тротуаров и бортовых камней во всех районах Норильска — 79,5 млн рублей; на асфальтировку 44 дворовых территорий — 129 млн рублей; на ремонт проездов к дворовым территориям — 48,9 млн рублей. Будет отремонтирована улично–дорожная сеть в посёлке Снежногорск — 52,6 млн рублей.

Заменят также 57 опор освещения на Ленинском проспекте (21,6 млн рублей) и 1765 светильников на линиях наружного освещения автодорог (95,8 млн рублей).

Предполагается модернизация шкафов управления наружным освещением и внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением — 41,1 млн рублей; ремонт светофоров (ул. Нансена, Красноярская, Северная объездная дамба) — 3,3 млн рублей; установка светофора на пешеходном переходе на автодороге Норильск — Алыкель — 2,3 млн рублей; проведение проектно–исследовательских работ для создания комплексной автоматизированной системы видеонаблюдения за автодорогами — 10 млн рублей.