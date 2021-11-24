Внимание! Требуется помощь очевидцев ДТП

22 ноября в 22.16 около дома № 1 на улице Талнахской неустановленный автомобиль, предположительно «Рено Логан» чёрного цвета, наехал на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После происшествия водитель скрылся.

Для выяснения обстоятельств и установления его личности сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 8-913-506-25-50.