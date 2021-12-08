МАУ ИЦ «Норильские новости»

Внимание!

Внимание!

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Внимание!

Внимание!

Администрация города Норильска рекомендует ограничить движение по городу всех видов транспорта и оставаться дома в связи с ухудшением метеорологических условий.

8 декабря в 22:12 790
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