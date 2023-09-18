Вниманию норильчан

4 октября с 10.30 до 11.25 в Большом Норильске пройдёт комплексная проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В городе будут работать электросирены, а по каналам телевизионного и проводного вещания, а также эфирного радиовещания, будет подан информационный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

При получении сигнала оповещения и речевой информации населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.