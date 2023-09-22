В районе жилого дома на ул. Кирова, 7/10 временно будет перекрыто движение для всех видов автотранспорта

Движение будет закрыто c 26 сентября по 7 сентября 2024 года на следующих участках:

- на участке чётной стороны улицы Пушкина: от въезда во двор между домами № 8 на улице Пушкина и № 7/10 на улице Кирова до перекрёстка улиц Кирова и Пушкина;

- на участке нечётной стороны улицы Кирова: от перекрёстка с улицей Пушкина до перекрёстка с улицей Севастопольской.

На время прекращения движения владельцам транспортных средств, необходимо пользоваться объездными направлениями:

– по улице Пушкина, за исключением участка чётной стороны от въезда во двор между домами № 8 на улице Пушкина и № 7/10 на улице Кирова до перекрестка улиц Пушкина и Кирова).

– по улице Ломоносова, Богдана Хмельницкого, Севастопольской, Кирова (за исключением участка нечётной стороны от улицы Кирова до улицы Севастопольской).