МАУ ИЦ «Норильские новости»

Вниманию жителей Оганера

Вниманию жителей Оганера

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Вниманию жителей Оганера

Вниманию жителей Оганера

Сегодня в этом районе Норильска начался демонтаж объектов незавершенного строительства. Вокруг них выставлены временные ограждения, размещены предупрждающие знаки.

Вход на территорию, где ведутся строительно-монтажные работы, строго запрещён - возможно обрушение конструкций.

Фото пресс–службы администрации Норильска
2 марта в 17:48 1570
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