Вниманию жителей Оганера

Сегодня в этом районе Норильска начался демонтаж объектов незавершенного строительства. Вокруг них выставлены временные ограждения, размещены предупрждающие знаки.

Вход на территорию, где ведутся строительно-монтажные работы, строго запрещён - возможно обрушение конструкций.