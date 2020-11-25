Во Дворце спорта «Арктика» появится видеокуб

Он будет разниться в зависимости от того, какое мероприятие будет проходить на льду: соревнования или развлекательная программа. Новое оборудование позволяет подключать любые проводные носители для трансляции информации на видеокуб, как его уже назвали во дворце.

- Сейчас сотрудники подрядчика, московской фирмы, которая уже монтировала для нас световое табло с часами, собирают металлоконструкции видеокуба для размещения под кровлей ледовой арены. Конструкция объёмная, и хоть она не настолько тяжела, как кажется, рабочие уже укрепили стропильные потолочные фермы, — рассказал Евгений Ющенко, и. о. директора ДС «Арктика».

Видеокуб подарен компанией «Норникель», которая уже привозила подобную технику для проведения игр Ночной хоккейной лиги в прошлые годы. Теперь решено смонтировать оборудование стационарно, что, по мнению руководства дворца спорта, станет хорошим подарком зрителям, которые посещают матчи и развлекательные мероприятия.

- Оборудование дорогое, и мы хотим сказать спасибо компании и городу за столь весомый подарок. Думаю, зрителям видеокуб придётся по душе, — отметил Евгений Ющенко.

После завершения монтажа — он продлится до 30 ноября — специалисты подрядчика обучат сотрудников «Арктики» управлению новой техникой. Видеокуб подключат к пульту управления радиорубки, отвечающей за звуковое сопровождение матчей и мероприятий.