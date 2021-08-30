Во дворе Молодёжного центра торжественно открыли скейт-площадку

«От всей души поздравляю вас с открытием обновлённого скейт-парка. С недавних пор скейтбординг и BMX-фристайл вошли в программу Олимпийских игр, и теперь у юных норильчан есть весомый стимул для совершенствования своего мастерства на современном оборудовании. Парк несомненно станет местом притяжения для тех, кто любит спорт и активный отдых», - обратился к спортсменам заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов.

Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, также поздравила горожан:

«Спасибо всем за единение - администрации города, Агентству развития Норильска и общественным организациям - за то, что совершили хорошее дело, нужное для города. Желаю ребятам успехов в спорте. Абсолютно уверена, что здесь вырастут новые чемпионы».

Обустройство скейт-площадки – пример соучастного проектирования. На всех этапах – от идеи до монтажа – в работу были включены сами спортсмены. «Мы часто встречаемся с активистами и с теми, для кого воплощается та или иная задумка. Делимся идеями, дорабатываем, наполняем. Но когда наступает время реализации, мы, как правило, остаемся один на один с исполнителями. В этот раз всё получилось иначе. Райдеры сами собирали и монтировали оборудование. Молодёжный контроль был от начала проекта и до его завершения. Именно поэтому всё получилось качественно», - сказал на открытии директор АРН Максим Миронов.

Самым зрелищным событием вечера стало выступление многократного чемпиона Всероссийского турнира по агрессивным роликам Red Jam, призёра международных соревнований PiterStreetGames Никиты Байкова. После торжественной части приглашённый спортсмен провёл мастер-класс для всех желающих.

«Конечно, нам бы очень хотелось открыть площадку в начале лета, но тогда бы пришлось отложить это событие на следующий год, - рассказывает заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова. – Самым сложным и долгим этапом была подготовка покрытия. Наш подрядчик – индивидуальный предприниматель Михаил Поворознюк – не меньше нас и спортсменов оказался заинтересован в качественном выполнении работ, за что ему большое спасибо. После того как основание было готово, мы решили не откладывать монтаж фигур на следующий год, а дать возможность райдерам уже этим летом тренироваться на долгожданной и комфортной площадке».

Ещё одним подарком для райдеров стала большая музыкальная колонка. Её «Шторму» подарили присутствующие на открытии гости – представители администрации, городского Совета и Агентства развития Норильска.