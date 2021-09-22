Во дворе ул. Лауреатов, 23-29, завершилось строительство спортплощадки

Длительное время двор пустовал, и как рассказал директор центра OLYMP Алексей Нуркенов, идея организовать тут площадку, на которой могли бы заниматься как спортсмены, так и ребята из окрестных домов, напрашивалась сама собой.

Средства для строительства центр единоборств получил в рамках благотворительной программы» «Норникеля» «Мир новых возможностей» - проект «Время спорта» выиграл грант в размере 5 млн рублей. Правда, по факту работы обошлись значительно дороже.

- Всё очень сильно выросло в цене - как материалы, так и их доставка. Но для нас было делом принципа сделать площадку максимально качественной. Она сборно-разборная, только металла в ней 14 тонн, опоры забурены в землю более чем на два метра, чтобы площадку не «повело» со временем, - делится Алексей Нуркенов.

Высота ограждения – четыре метра, причём защищена площадка не сеткой-рабицей, а металлическими прутьями, так что за зиму пострадать от погоды или набегов вандалов не должна.

Фундамент начали заливать ещё в июне, а на самой площадке уложено 240 листов 5-сантиметрового прорезиненного покрытия. Это больше толщины «резины» на других площадках, говорит наш собеседник:

- Мы хотели, чтобы площадка была удобной для занятий спортом, а покрытие – само по себе не дешёвое - хорошо амортизировало. На зиму разбирать его не будем, все работы закончили на днях, объём был большим, так что подключили как подрядчиков, так и все свои силы. Не скажу, что всё прошло без сучка без задоринки - кое-что пришлось переделывать, но в итоге за результат мне не стыдно.

Сегодня площадка размером 12х25 м уже готова: большую её часть – 12х20 м занимает игровое поле, где установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота. Участок в 12х5 м отведён под зону воркаута. Здесь смонтированы турник и брусья. Доступ свободный для всех желающих.

- Изначально планировалось, что спортплощадка станет местом тренировки, пока позволяет погода, для наших воспитанников, но, конечно, заниматься тут могут абсолютно все в любое удобное время, - добавляет руководитель центра. – На ней уже постоянно играют ребята: стук мячей слышен, даже когда стемнеет. Конечно, это радует.

На церемонии открытия площадки заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева поблагодарила руководство и сотрудников центра единоборств и фитнеса OLYMP за инициативу и выразила уверенность в том, что площадка привлечёт многих норильчан – сторонников физкультуры. К её словам присоединились Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, и Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля». Кстати, всего полгода назад все они поздравляли центр OLYMP с другим приятным событием – презентацией спортзала для занятий лёгкой атлетикой и футболом.

Вопрос о том, будет ли уличная площадка использоваться зимой, остаётся открытым. Главная загвоздка – снеговые заносы.

- Скорее всего, в первое время у нас не хватит ресурсов, чтобы организовывать вывоз снега. Управляющая компания «Жилкомсервис» помогает нам в очистке двора и подъездов к центру, за что мы очень признательны, но по поводу площадки определённого решения пока нет. В данный момент мы сосредоточены на завершении ремонта в здании самого центра, а после его окончания, думаю, появится возможность заняться контролем очистки от снега уличной территории, включая новую площадку, - уточняет директор.

Напомним, сегодня в центре OLYMP завершается обновление центрального холла. Сотрудники стремятся завершить процесс как можно скорее, предваряя поток посетителей, традиционно нарастающий после летних каникул. Уже выполнены черновые работы, осталось навести лоск. Уже заказана облицовочная плитка на сумму более чем 1 млн рублей, оформляется стойка администратора, в помещении появится декоративный камин, а гардероб выполнят в стиле «лофт».

- Мы стараемся сделать приятное место, по-настоящему классное, чтобы, попадая сюда, люди хотели остаться и заниматься у нас, - не скрывает Алексей Нуркенов.

Здание центра можно будет считать полностью обновлённым после ремонта в зале хореографии – самом маленьком из всех, его площадь - около 60 кв. м. Руководитель центра уверен, что накопленный опыт поможет справиться с задачей быстро. В дальнейшем тут будут заниматься дети как в платных, так и в бесплатных секциях. Кстати, в центре уже несколько лет на безвозмездной основе тренируются ребята – воспитанники городских спортшкол.