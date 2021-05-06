Во входной группе легкоатлетического манежа «Арктики» завершается ремонт

Напомним, это случилось в ночь на 15 июля. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 00.36. На вызов были отправлены пять спецмашин, автолестница и 15 огнеборцев. Возгорание началось в бытовом помещении гардеробщиц и комнате вахтёра с переходом на мебель и имущество гардероба. Общая площадь пожара — 30 квадратных метров, на его тушение потребовалось около трёх часов. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, администрация города оперативно выделила средства из резервного фонда и выставила объект на конкурс по выбору подрядчика, чтобы максимально быстро выполнить ремонт пострадавшего помещения. В декабре заключили муниципальный контракт на сумму шесть млн рублей, обновлением входной группы манежа занялась красноярская компания «ОбъектСтрой», уже зарекомендовавшая себя в Норильске.

- Очаг возгорания был у входа в манеж, и весь коридор был в копоти. Так что подрядчик отремонтировал его, соседствующий с бывшим гардеробом зал, женскую и мужскую раздевалки, заменил двери, систему пожароохранной сигнализации, электропроводку, установили новые светильники, входные двери в здание, поменяли отделку крыльца. При этом ни на день не закрывались раздевалки — строители работали ночью, чтобы дети могли не прерывать тренировочный процесс, — рассказал он.

Сегодня ремонт вошёл в завершающую стадию, строителям ещё предстоит провести пусконаладку пожароохранной системы. Ожидается, что в начале июня вход со стороны манежа вновь будет доступен для посетителей.

Этим летом над входной группой проведут и ремонт кровли, также кровельные работы пройдут в районе ледовой арены. Кроме того, запланирован традиционный текущий ремонт помещений силами сотрудников «Арктики».