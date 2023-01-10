Во время новогодних каникул в городе ликвидировано семь возгораний

Первый пожар в этом году был потушен 2 января в Оганере. Там около жилого дома, по адресу ул. Озёрная, 52, горел автомобиль Toyota Corolla. Причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования транспортного средства.

3 января по той же причине произошло возгорание строительного балка на четвёртом километре автодороги Норильск-Алыкель в отделении по производству сухих смесей завода строительных материалов. Площадь пожара составила 18 кв. м.

4 января из-за неосторожного обращения с огнём в световом холле на ул. Шахтёрской, 11, загорелся мусор. О пострадавших пожарные не сообщают.

6 января в Большом Норильске зарегистрировано сразу два возгорания. В этот день на ул. Нансена, 67, огнеборцы боролись с пожаром площадью в 120 кв. м. На место происшествия прибыли пять единиц техники и 15 человек личного состава. Причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

Второй случай был зафиксирован в Талнахе, в районе карьера Мокулаевский. Там по причине неисправности узлов и механизмов транспортного средства горел моторный отсек буровой установки.

8 января в районе проезда Молодёжного, 25, по аналогичной причине горел автомобиль Lada Largus. В этот же день на ул. Талнахской, 67, из-за неосторожного обращения с огнём в квартире загорелся подоконник в умывальной комнате.

К счастью, ни в одном из случаев никто не пострадал.