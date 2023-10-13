Во время пассажирской навигации было выполнено более 200 рейсов и перевезено порядка восьми тысяч пассажиров

На Таймыре подвели итоги пассажирской навигации. Так, по маршруту Дудинка – Усть-Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово всё лето курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4». Они выполнили 60 рейсов и перевезли более 3500 человек. По реке Хатанге ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер «Логата», выполнив 36 рейсов, их услугами воспользовалось более 1500 пассажиров.

В городском поселении Диксон регулярные пассажирские перевозки водным транспортом в бухте Портовой через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу Лемберлова осуществлялись посредством теплохода «Станислав Гуменюк». В этом году было выполнено 117 рейсов и перевезено более 3000 пассажиров.

Всего за летний период было совершено более 200 рейсов и перевезено порядка восьми тысяч пассажиров.

«Все рейсы, запланированные в 2023 году, выполнены в полном объёме. На субсидирование пассажирских перевозок в районном бюджете были предусмотрены денежные средства в размере 55 млн рублей. Субсидии также выплачены в полном объёме в соответствии с нашими нормативными документами», - отметил начальник управления транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района Евгений Борец.