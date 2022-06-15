МАУ ИЦ «Норильские новости»

Во время празднования Дня города и Дня металлурга центральные улицы Норильска перекроют

Во время празднования Дня города и Дня металлурга центральные улицы Норильска перекроют

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Во время празднования Дня города и Дня металлурга центральные улицы Норильска перекроют

Во время празднования Дня города и Дня металлурга центральные улицы Норильска перекроют

16 июля для движения автотранспорта будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

– с 08.00 до 15.00 - Ленинский проспект;

с 16.00 до 06.00 17 июля - участок Ленинского проспекта от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Павлова;

с 08.00 до 15.00 - участок ул. Пушкина от площади Гвардейской до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого и далее участок ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с ул. Ломоносова.

Фото Ирина Яринская
15 июня в 15:10 190
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