Во время празднования Дня города и Дня металлурга центральные улицы Норильска перекроют

16 июля для движения автотранспорта будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

– с 08.00 до 15.00 - Ленинский проспект;

– с 16.00 до 06.00 17 июля - участок Ленинского проспекта от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Павлова;

– с 08.00 до 15.00 - участок ул. Пушкина от площади Гвардейской до пересечения с ул. Богдана Хмельницкого и далее участок ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с ул. Ломоносова.