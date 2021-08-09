Во время празднования Дня шахтёра в Центральном районе и Талнахе некоторые улицы станут пешеходными

В Центральном районе 29 августа с 09.00 до 22.00 Ленинский проспект будет закрыт для транспорта на участке от площади Гвардейской до улицы Павлова.

В Талнахе 28 августа с 13.00 до 20.00 пешеходными станут:

- участок улицы Диксона от дома № 1 по улице Маслова (школа № 20) до пересечения с улицей Спортивной;

- участок улицы Спортивной от улицы Таймырской до пересечения с улицей Диксона;

- участок улицы Таймырской от дома № 17 по улице Строителей (КДЦ им. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона.

Ознакомиться с актуальными схемами движения общественного транспорта в дни празднования можно на сайте администрации Норильска.