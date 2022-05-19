Во всех районах города начались работы по восстановлению ограждений на разделительных газонах
Во всех районах города начались работы по восстановлению ограждений на разделительных газонах
Ограждения ломаются под тяжестью снега, который зимой накапливается на разделительных полосах. После его таяния коммунальники традиционно приступают к их восстановлению.
«Уже полностью восстановлены ограждения в Кайеркане и Талнахе. В Центральном районе - на Ленинском проспекте, улицах Севастопольской, Пушкина, а также частично на улицах Красноярской, Орджоникидзе и Кирова. Всего в Большом Норильске более 21 км ограждений», - сообщил и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Андрей Шрайнер.
Если погода позволит, то работы должны завершить к концу месяца. Затем подрядчик приступит к мойке и покраске бордюров тротуаров и газонов.
Также Андрей Шрайнер обратился к владельцем собак: «Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам, которые выгуливают собак на разделительных газонах, при этом ломая ограждения. И то, и другое недопустимо. Выгул домашних питомцев в охранной зоне коллекторов запрещён и опасен. А восстановление ограждений требует дополнительных затрат».