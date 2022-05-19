Во всех районах города начались работы по восстановлению ограждений на разделительных газонах

«Уже полностью восстановлены ограждения в Кайеркане и Талнахе. В Центральном районе - на Ленинском проспекте, улицах Севастопольской, Пушкина, а также частично на улицах Красноярской, Орджоникидзе и Кирова. Всего в Большом Норильске более 21 км ограждений», - сообщил и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Андрей Шрайнер.

Если погода позволит, то работы должны завершить к концу месяца. Затем подрядчик приступит к мойке и покраске бордюров тротуаров и газонов.

Также Андрей Шрайнер обратился к владельцем собак: «Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам, которые выгуливают собак на разделительных газонах, при этом ломая ограждения. И то, и другое недопустимо. Выгул домашних питомцев в охранной зоне коллекторов запрещён и опасен. А восстановление ограждений требует дополнительных затрат».