МАУ ИЦ «Норильские новости»

Во всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразия

Во всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразия

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Во всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразия

Цель исследований — выявление зон воздействия компании и оценка текущего состояния экосистемы.

Во всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразияВо всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразияВо всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразияВо всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразия
Исследования пройдут на разведочных, производственных, транспортно-логистических и энергетических объектах «Норникеля». К ним привлечены учёные сразу нескольких ведущих университетов Сибирского отделения Российской академии наук. Ключевая задача изысканий — описание текущего состояния биоразнообразия, выявление видов — индикаторов состояния среды (экосистемы) и охраняемых видов на исследованной территории, а также потенциальных негативных факторов и угроз биоразнообразию со стороны производственных объектов компании.
Работы начнутся уже весной этого года. Учёные проведут натурные исследования наземных и водных экосистем, включающие визуальные наблюдения, отбор проб с проведением их физического, химического и физико-химического анализов, изучение представителей растительного и животного миров, орнитофауны и гидробионтов. Результаты проделанной работы помогут компании в построении систем управления воздействием на биоразнообразие, а также в разработке программ сохранения и мониторинга биоразнообразия. Кроме того, на их основе будут определены и реализованы первичные мероприятия, направленные на сохранение биологического разнообразия.
В этом году будут продолжены работы в рамках Большой норильской экспедиции, стартовавшей два года назад. Инициируя добровольное масштабное изучение окружающей среды в регионах присутствия, компания не только получает актуальную информацию о текущем состоянии природы, но и работает над сокращением негативного воздействия на неё.
На пресс-конференции, состоявшейся в Новосибирске, академическая наука была представлена главами профильных научных институтов.
«Это беспрецедентные по масштабам исследования, которые, во-первых, внесут весомый вклад в научную деятельность, а во-вторых, лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие», — прокомментировал предстоящую экспедицию вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.
Член-корреспондент РАН Виктор Глупов отметил: «Биоразнообразие — основа существования экосистем, то есть жизни. И очень важно, что такие системообразующие компании, как «Норникель», понимают это и вкладывают инвестиции в российскую науку и в исследование биоразнообразия в различных регионах России».
11 февраля в 18:05 510
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