Во всех регионах присутствия компании «Норникель» проведут исследования по изучению биоразнообразия

Работы начнутся уже весной этого года. Учёные проведут натурные исследования наземных и водных экосистем, включающие визуальные наблюдения, отбор проб с проведением их физического, химического и физико-химического анализов, изучение представителей растительного и животного миров, орнитофауны и гидробионтов. Результаты проделанной работы помогут компании в построении систем управления воздействием на биоразнообразие, а также в разработке программ сохранения и мониторинга биоразнообразия. Кроме того, на их основе будут определены и реализованы первичные мероприятия, направленные на сохранение биологического разнообразия.

В этом году будут продолжены работы в рамках Большой норильской экспедиции, стартовавшей два года назад. Инициируя добровольное масштабное изучение окружающей среды в регионах присутствия, компания не только получает актуальную информацию о текущем состоянии природы, но и работает над сокращением негативного воздействия на неё.

На пресс-конференции, состоявшейся в Новосибирске, академическая наука была представлена главами профильных научных институтов.

«Это беспрецедентные по масштабам исследования, которые, во-первых, внесут весомый вклад в научную деятельность, а во-вторых, лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие», — прокомментировал предстоящую экспедицию вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Член-корреспондент РАН Виктор Глупов отметил: «Биоразнообразие — основа существования экосистем, то есть жизни. И очень важно, что такие системообразующие компании, как «Норникель», понимают это и вкладывают инвестиции в российскую науку и в исследование биоразнообразия в различных регионах России».

Исследования пройдут на разведочных, производственных, транспортно-логистических и энергетических объектах «Норникеля». К ним привлечены учёные сразу нескольких ведущих университетов Сибирского отделения Российской академии наук. Ключевая задача изысканий — описание текущего состояния биоразнообразия, выявление видов — индикаторов состояния среды (экосистемы) и охраняемых видов на исследованной территории, а также потенциальных негативных факторов и угроз биоразнообразию со стороны производственных объектов компании.