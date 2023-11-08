Во всесезонном общественном пространстве «Башня» установлены новые окна

«Реставрационные работы начались на этом объекте с февраля. Поскольку «Башня» - это объект культурного наследия, одним из требований краевой государственной экспертизы было максимально сохранить первоначальный архитектурный облик здания, созданный при строительстве», - отмечает Анвар Низамутдинов, начальник Управления капитальных ремонтов и строительства.

15 новых оконных блоков доставили на Ленинский проспект, 1, в конце прошлой недели. Их монтаж прошёл оперативно и качественно. Этому способствовали и специалисты — изготовители стеклопакетов, прибывшие в Норильск посодействовать подрядной организации, которая работает над реконструкцией «Башни», — компании «БелСлавИнвест».

«Учитывая, что дом, где расположена «Башня», является объектом культурного наследия города, мы соблюдаем его первоначальный архитектурный облик, созданный при строительстве в 1952 году. Окна были изготовлены на заказ из хороших, современных материалов. Рамы деревянные, стандартный двухкамерный стеклопакет заполнен газом, чтобы уменьшить теплопроводность», - добавил заместитель руководителя проектного офиса реализации комплексных мер по развитию Норильска Заполярного филиала «Норникеля» Владимир Ерохин.

Что касается остального здания, работа здесь кипит. На площадке одновременно трудятся 150 человек. Задачи распределяются таким образом, чтобы учитывались интересы жильцов дома на Ленинском проспекте, 1.

На сегодняшний день в здании демонтированы все перекрытия и железобетонные балки, а на первом этаже новые металлические балки уже установлены. Заканчивается устройство монолитного железобетонного перекрытия. Кроме того, в «Башню» подвели внешние сети. Завести кабели в здание удалось ещё до наступления холодов.

В целом в будущем общественном пространстве оштукатурено почти 90 процентов стен. Заканчивается монтаж балок и бетонирование перекрытий.

Следующим этапом подрядчик планирует обустройство существующих лестничных маршей.

Владимир Ерохин отметил, что работа идёт в соответствии с графиком и уже весной 2024 года объект должен быть сдан в эксплуатацию вместе с мебелью, оборудованием и другими утверждёнными в проекте составляющими.