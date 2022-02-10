Во вторник в Норильске горело здание на ул. Октябрьской, 21

В социальных сетях очевидцы делились кадрами с места происшествия и сообщали, что сначала было видно задымление в задней части строения, потом пламя охватило весь первый этаж, а к вечеру горело уже всё здание.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. В тушении было задействовано 10 человек. Локализовать возгорание удалось только к девяти часам вечера. В МЧС сообщили, что процесс затянулся из-за низкой температуры воздуха — вода в гидрантах просто замерзала.