МАУ ИЦ «Норильские новости»

Во вторник в Норильске горело здание на ул. Октябрьской, 21

Во вторник в Норильске горело здание на ул. Октябрьской, 21

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Во вторник в Норильске горело здание на ул. Октябрьской, 21

Пожар начался около одиннадцати часов утра. К счастью, в здании никого не было.

Во вторник в Норильске горело здание на ул. Октябрьской, 21

В социальных сетях очевидцы делились кадрами с места происшествия и сообщали, что сначала было видно задымление в задней части строения, потом пламя охватило весь первый этаж, а к вечеру горело уже всё здание.

Пожарные прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. В тушении было задействовано 10 человек. Локализовать возгорание удалось только к девяти часам вечера. В МЧС сообщили, что процесс затянулся из-за низкой температуры воздуха — вода в гидрантах просто замерзала.

10 февраля в 13:16 530
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