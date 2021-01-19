Во второй день министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края продолжил осмотр жилых домов

Во время последовавших за совещанием осмотров жилых домов города Евгений Афанасьев рассказал, что в регионе - более 15,5 многоквартирных домов, 861 из которых из которых расположен в Норильске.

- Сохранение текущего жилищного фонда, создание нормальных условий проживания – наша, совместно с профильными организациями, основная задача. Деньги, затрачиваемые на текущий ремонт, - средства наших жителей. Потому важно, чтобы УК расходовали их эффективно, - отметил Евгений Афанасьев.

Министр совместно со своей командой осмотрели несколько домов, где управляющими компаниями выполнен текущий ремонт общедомового имущества - ул. Ленинградская, 23, ул. Московская, 4, и ул. Комсомольская, 44а.

На первом адресе он отметил практичность выполнения цокольной забирки из пеноблоков, которая удобна для города с механизированной очисткой снега, а также её эстетичный вид.

Дом № 4 на ул. Московской этим летом неоднократно становился объектом интереса: здесь обновили фасад площадью 1727 кв. м – на нём появилось огромное изображение дирижабля благодаря проекту АРН. Кроме того, в доме появились 12 новых пластиковых окон, УК «ЖКС-Норильск» выкрасила крышу здания. Общая стоимость работ равна более пяти миллионов рублей.

Другой адрес осмотра – ул. Комсомольская, 44а, первый подъезд, также ремонтировали летом. Обновлены металлические ограждения крылец, мусорокамеры, цокольная забирка.

А вот на последний адрес осмотра – ул. 50 лет Октября, 8, – коммунальникам только предстоит зайти, в последний раз ремонт здесь проводился в 2009-2010 годах. Сейчас планируется обновить 1-й и 2-й подъезды (окрасить потолки, стены, мусоростволы, оконные и дверные заполнения, отремонтировать оконные переплёты, дверные полотна, поручни, цементный пол). Общая стоимость работ - 1,165 млн рублей. Евгений Афанасьев напомнил представителям УК, что прежде чем начинать ремонт, следует спросить мнения собственников жилья в доме, какую цветовую гамму они предпочтут. Для этого важно собрать совет дома. Кроме того, жители могут выбрать материалы ремонта.

Подводя итоги осмотра, Евгений Афанасьев отметил, что в нашем городе следует учитывать особые условия, в которых работают УК, складывающиеся в результате климата и отдалённости города, и, по его мнению, коммунальщики стараются работать качественно:

- Мне понравилось решение цокольной забирки, и мы предложили включить его в журнал «Лучших практик». Кстати, на совещании с УК мы обсуждали применение новых технологий. Хорошо, что компании не стоят на месте, внедряют современные материалы. В качестве недочётов отметил бы моменты, касающиеся провайдеров IT-услуг. Их линии связи в подъездах за редким исключением выполнены не эстетично и не соответствуют современным требованиям. Мы хотим изменить ситуацию в сотрудничестве с министерством цифрового развития региона. В целом же оцениваю работу УК города удовлетворительно. Вчера на совещании я делал некоторые замечания к их работе, а также работе ресурсоснабжающих организаций, они уже приняты и должны быть устранены в ближайшее время, - отметил министр.

После осмотра многоквартирных домов он провёл приём граждан по вопросам жилищно-коммунальной сферы на базе представительства губернатора Красноярского края в Норильске и встретился с депутатами городского Совета Норильска.