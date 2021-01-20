Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

По предварительной версии, водитель автомобиля SUZUKI не уступил дорогу и допустил наезд на 11-летнюю школьницу, которая шла в школу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места аварии ребёнок был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Дорожные полицейские в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города, особенно при приближении к пешеходным переходам и вблизи общеобразовательных учреждений, а также учитывать погодные и дорожные условия.