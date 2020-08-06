Водителю автобуса выписали штраф за нарушение ПДД

Бдительные граждане предоставили инспекторам дорожной полиции запись с авторегистратора, на которой видно, как автобус продолжает движение запрещающий сигнал светофора. Именно это и послужило поводом для наказания.

Водителем оказался мужчина 47 лет. Своё поведение он прокомментировал тем, что сильно торопился. Инспекторы ДПС выписали ему штраф в размере 1 000 рублей.