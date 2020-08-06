МАУ ИЦ «Норильские новости»

Водителю автобуса выписали штраф за нарушение ПДД

Водителю автобуса выписали штраф за нарушение ПДД

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Водителю автобуса выписали штраф за нарушение ПДД

В наше время с нарушениями на дорогах помогают бороться не только госавтоинспекторы, но и люди, которым небезразлична их безопасность.

Водителю автобуса выписали штраф за нарушение ПДД

Бдительные граждане предоставили инспекторам дорожной полиции запись с авторегистратора, на которой видно, как автобус продолжает движение запрещающий сигнал светофора. Именно это и послужило поводом для наказания.

Водителем оказался мужчина 47 лет. Своё поведение он прокомментировал тем, что сильно торопился. Инспекторы ДПС выписали ему штраф в размере 1 000 рублей.

6 августа в 15:07 360
Закон и порядокШтраф
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