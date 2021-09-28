Водоёмы Большого Норильска проверят на чистоту
Водоёмы Большого Норильска проверят на чистоту
Краевое министерство экологии и рационального природопользования заключило контракт с подрядной организацией, которая сделала отбор проб воды и грунта из водоёмов. Первые результаты станут известны в ноябре. Контракт был заключён после аварии на норильской ТЭЦ-3, которая произошла в мае прошлого года.
«Перед нами стоит задача составить карту загрязнения водоёмов Норильского промышленного района. Данные анализа отобранных проб лягут в основу этой информации. В 2022 году мы приступим к разработке проектно-сметной документации, чтобы в 2023 году начать очистку водных объектов», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Специалисты исследовали дно и берега ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Отобрали более 200 проб донных отложений, грунта на линии уреза воды и у берегов. Также отобрано более 130 проб воды с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Замеры провели и выше участков загрязнения, чтобы оценить фоновые показатели.
Экосистему водных объектов в крае восстанавливают в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».