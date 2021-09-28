Водоёмы Большого Норильска проверят на чистоту

«Перед нами стоит задача составить карту загрязнения водоёмов Норильского промышленного района. Данные анализа отобранных проб лягут в основу этой информации. В 2022 году мы приступим к разработке проектно-сметной документации, чтобы в 2023 году начать очистку водных объектов», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Специалисты исследовали дно и берега ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Отобрали более 200 проб донных отложений, грунта на линии уреза воды и у берегов. Также отобрано более 130 проб воды с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Замеры провели и выше участков загрязнения, чтобы оценить фоновые показатели.

Экосистему водных объектов в крае восстанавливают в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».