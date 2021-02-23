Военное обозрение

В авангарде

2020 год для масштабной программы развития армии стал знаковым. Российские войска получили более 250 тысяч единиц вооружения и средств поражения к ним, в том числе новейшую технику. Вооружённые силы России вошли в число передовых и наиболее технологически развитых во всём мире. Доля современных образцов вооружений превысила 70%, а в стратегических ядерных силах достигла 86%. «Таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — заявил президент страны Владимир Путин.

Мериться размерами «ядерной дубинки» у России и Америки вошло в привычку ещё со времён холодной войны. А в наши дни, если в отношениях двух держав и не наступил второй политический ледниковый период, то уж точно стоят ощутимые заморозки. Так что появление у российской армии ракетного комплекса «Авангард», способного превратить американский ядерный щит в дырявый зонтик, ожидаемо и абсолютно логично. Данная система доставки ядерного заряда адресату уникальна: в мире пока не существует ПРО, способной отразить его удар.

Согласно открытым данным, «Авангард» включает в себя несколько основных элементов. Первый — межконтинентальная баллистическая ракета, отвечающая за разгон и вывод боевого блока на расчётную траекторию. Второй элемент — гиперзвуковой планирующий боевой блок. После разгона и сброса с ракеты он должен совершить подлёт к цели и уничтожить её. Скорость «Авангарда» в 27 раз превышает скорость звука. Таким образом, комплекс неуязвим для противоракетных сил. Их работу усложняет и то, что при подлёте к цели «Авангард» начинает маневрировать, создавая серьёзные препятствия работе ПРО.

При этом российский ракетный комплекс может нести заряд эквивалентом от 800 килотонн до 2 мегатонн тротила. Для сравнения: мощность бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму, составляла всего 18 килотонн.

Вовсе не миф

ЗРК С–500 «Прометей» — это обратная сторона вероятного обмена ракетными ударами между Россией и потенциальным противником. Если «Авангард» — оружие наступательное, то «Прометей» предназначен исключительно для обороны. Причём отражать он может даже угрозы, исходящие из космоса. С–500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных раздельно решать задачи по уничтожению баллистических и аэродинамических целей, включая баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, беспилотные летательные аппараты, самолёты противника, а по заверению некоторых экспертов — может при необходимости сбивать крупные метеориты. «Прометею» по силам поражать цели на дальности до 600 км и на высотах до 200 км.

Но главная особенность комплекса состоит в том, что эта установка — единственная в мире, способная перехватывать гиперзвуковые цели. Она в состоянии одновременно вести и осуществлять перехват до десяти ракет. На боевое дежурство первые образцы заступят уже в середине этого года, а к 2025–му планируется наладить их серийное производство.

Аппарат–невидимка

«Посейдон» — беспилотный глубоководный аппарат, оснащённый ядерной установкой. Это ещё одна новейшая разработка российских военных, ранее известная под кодовым названием «Статус–6». Его главная задача — поражение прибрежных зон, принадлежащих территории противника: военно–морских баз, портов и так далее. Кроме того, ядерная торпеда может наводиться и на корабли, одним махом уничтожая целые флотилии. «Посейдон» отличается крохотными по сравнению с другими подводными лодками размерами. Поэтому его обнаружение радиолокационными методами практически исключено. Он способен развивать рекордную для подводного судна скорость в 100 узлов, что значительно усложняет его перехват. Но главной особенностью аппарата всё же можно считать возможность «подкрадываться» к противнику. Установка оснащена системой искусственного интеллекта, позволяющей адекватно оценивать обстановку и маневрировать как на малых, так и на предельных глубинах, в буквальном смысле проползая по дну мимо радаров. А выйдя на финишную прямую — набрать скорость и нанести удар, прежде чем противник успеет опомниться.

«Посейдон» — это оружие «первого удара», и в то же время орудие «удара возмездия». В первом случае пуск ядерных торпед можно инициировать практически мгновенно сразу в нескольких ключевых точках, нанеся серьёзный урон неприятелю ещё до того, как прозвучат первые залпы орудий. Во втором, предполагающем самый печальный расклад, именно «Посейдоны» всплывут из морских глубин и не позволят врагу насладиться победой. Насколько это практично в военно–тактическом плане — вопрос дискуссионный, поскольку Россия первой ни на кого нападать не собирается. Но в качестве инструмента сдерживания агрессии «Посейдон» выглядит весьма эффективным: зная, что у противоположной стороны есть на руках такой козырь, и выйти без критических потерь из ядерной перестрелки не удастся, бездумно нажимать на «красную кнопку» уже не захочется.

Небесный скороход

В конце 2020 года произошло событие, которого все военные лётчики ждали почти десять лет. На вооружение Воздушно–космических сил России поступил первый серийный истребитель пятого поколения Су–57. Пятьдесят седьмая «сушка», или ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), разработана для замены тяжёлого истребителя Су–27. Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

БОльшая часть информации о Су–57 засекречена. Известны лишь приблизительные характеристики самолёта. По размаху крыльев и длине Су–57 больше F–22, но меньше Су–27. По массе, вероятно, относится к классу тяжёлых истребителей. Самолёт полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения. В первую очередь — это малозаметность, которая достигается благодаря использованию стелс–технологии и средств радиоэлектронной борьбы, создающих помехи на радарах. Кроме того, новая «сушка» обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и способна маневрировать под огромными перегрузками.

В конструкцию Су–57 заложена возможность управления с помощью искусственного интеллекта или дистанционно, оператором, на больших расстояниях от базы. Это снимает ограничения по скорости и манёвренности. Ещё одним нововведением станет возможность использования Су–57 в тандеме с новейшими ударными беспилотниками–невидимками «Охотник». Это, по мнению российских военных, может стать прорывом в области боевого применения истребительной авиации. Владимир Путин в мае 2019 года одобрил закупку к 2028 году 76 истребителей Су–57.

О личном

Ну и напоследок отвлечёмся от «больших пушек» и поговорим о личном оружии. Спустя 69 лет старичка «Макарова», похоже, отправят на пенсию. На вооружение российской армии уже поступили 9–миллиметровые пистолеты «Удав». В них использованы технологии, обеспечивающие ряд преимуществ в сравнении с аналогами, производимыми компаниями Glock, Walter и Colt. В числе запатентованных — конструкция магазина с указателем количества патронов в нём. Для «Удава» также предусмотрены глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули. Табельные «Удавы» уже есть у некоторых спецподразделений.

В чём сила России?

Говорит эксперт

— Отечество наше всегда защищал и защищает не только человек с ружьём: тот, кто управляет рычагами танка или сидит за штурвалом самолёта. Люди, добывающие руду, плавящие металл, из которого затем делаются те же бронеплиты для военной техники и так далее, — они тоже защитники Отечества. Все мы вместе, все до единого и есть сила России — щит, оберегающий наше государство. Валерий Нестеров, военный комиссар Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Красноярского края

– Не буду оригинален: «Сила — она в правде», как говорил Данила Багров в фильме «Брат». Сила же России — в её истории, а сила каждого человека — в его корнях. За последние три века Россия около 250 раз участвовала в войнах и локальных конфликтах. Такое нельзя забывать, надо постоянно напоминать об этих событиях молодёжи, воспитывать в подрастающем поколении патриотизм и гордость за свою страну. Давайте посмотрим на американцев. У них о каждом мало–мальски значимом военном событии снят героический фильм, причём весь этот «героизм» частенько выдуман на ровном месте, буквально из пальца высосан. К примеру, тот же фильм «Перл–Харбор» — сплошной патриотизм и героизм, а в реальности это «день позора» для США. Россиянам же и придумывать ничего не надо: на каждое поколение пришёлся хотя бы один военный конфликт, про который можно до бесконечности снимать кино. Вот и у меня в семье три поколения воевали: дед — в Первую мировую, отец — во Вторую мировую, брат — в приднестровском конфликте участвовал, а я — в чеченском.

Сила России, я считаю, — в наших людях, в том, что у нас из поколения в поколение каждый готов к самопожертвованию, готов в любой момент взять в руки оружие и встать на защиту Родины, если кто–то будет угрожать безопасности нашей страны. Так повелось с испокон веков, с момента образования Руси, и буквально зашито в нашем генном коде. Именно связь с прошлым, с нашими корнями даёт нам такую великую силу. Похоже, те, кто против России, тоже поняли эту простую истину, поэтому и пытаются сейчас наших детей и внуков лишить национальной идентификации, сделать их «людьми без родины», лишить уважения к истории, к подвигам дедов и прадедов — на это брошены огромные ресурсы, большое внимание уделяется пропаганде в соцсетях. Подобное экстремисты уже пытались провернуть в 1990–е годы, и у них почти получилось, но русская натура своё взяла — выстояли.

Как и многие жители страны, я всегда готов встать на защиту своей великой Родины. У россиян менталитет такой: когда общая беда приходит, мигом про все мелочи забываем и даём мощный отпор врагу. И чем крепче связь поколений, тем наш народ сильнее. В старину ведь как было? Спроси у любого ребёнка, кем были его предки, и он с ходу расскажет историю своей семьи до восьмого колена: как звали, где жили, с кем воевали, чем прославились и где похоронены. Сейчас такого, увы, практически не встретишь. Видимо, точит всё же ручеёк западной пропаганды наши фундаментальные ценности. С этим надо бороться! Иначе лишится Россия своей главной силы. Необходимо, чтобы, как и прежде, наши дети впитывали с молоком матери понимание, что наша страна в сложной ситуации может рассчитывать только на себя, поэтому все мы должны быть крепкими и сплочёнными. Если хоть чуточку дадим слабину — враги разорвут нас, как стервятники.

Подумаем вместе

Наталья Чернявская, работник учреждения культуры:

– Сила нашей страны в её народе! Русский народ уникален, в нём сосредоточены трудолюбие и талант, свободолюбие и нравственность, культурный опыт предков и патриотизм. Наши люди во все времена готовы защищать свою Родину. Они умеют адаптироваться и выживать в любых условиях! Русские всегда стоически переносят трудности, стараясь не падать духом и даже в самые тяжёлые времена находить повод для радости. Доброта, гостеприимство, широта души — это тоже сильные качества нашего народа, а значит, и России.

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Наталья Кармановская, директор эколого–просветительского центра «Ноосфера»:

– Я уже 20 лет работаю со студентами и думаю, что сила России — в молодых. Это им решать, каким будет будущее страны. Хотя сегодня в их жизни есть большая неопределённость, связанная со многими аспектами. Но мы можем, передав свои знания, положительный опыт в решении проблем на нашей территории, дать им уверенность в своих силах. Ещё считаю, что мощь России в таких городах, как Норильск. Север действительно любит сильных. И дети, выкованные в Заполярье, не пропадут. Надо только их поддержать, чтобы они без сомнений шли вперёд, развивая и укрепляя наш регион и страну в целом.

Михаил Платицын, норильский музыкант на пенсии:

– Это очень непростой вопрос. Наша сила в военное время — в непредсказуемости для врага наших военных решений. Но сейчас против нас воюют другим оружием. Возьмите хотя бы масс–медиа, в которых отражается такая изощрённая ложь по отношению к России, это же продолжение политики Геббельса. Также наша мощь — в силе духа, но без образования и культуры это лишь фанатизм. И ещё для меня до сих пор загадка: почему на войне, в экстремальных условиях наши люди становятся героями, а в обыденной жизни часто бывают бессильны.

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Наталья Григорьева, начинающий блогер:

– Главная сила России — народ. Россияне — это люди с ярко выраженным чувством патриотизма, с широкой душой. Доброта и гостеприимство наших жителей всегда удивляют заграничных гостей и заставляют их приезжать к нам снова и снова. Сила России также заключается в бескрайней территории страны, неизмеримых природных ресурсах и в удивительной красоте природы.

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Андрей Гаврилов, автомеханик:

– Сила России — в её неисчерпаемых природных ресурсах и в людях. Наша страна абсолютно самодостаточна. Никакие санкции особого вреда нашей экономике не принесут, хоть «железный занавес» поставь, хоть стеклянным куполом накрой. Думаю, многие граждане негативных последствий даже не заметят, а где–то жизнь ещё лучше станет. Мой дед из деревни на Кубани, к примеру, год назад стал сыр поставлять в элитный ресторан. Раньше там импорт в почёте был, а после введения санкций решили на отечественный продукт перейти, как раз поставщика искали. Теперь и деду к пенсии прибавка, и клиенты довольны.

Виталий Стеклянников, кандидат педагогических наук, проректор НГИИ:

– Наш человек очень сильно отличается от западного, у нас другое отношение к женщине, государству. Не зря сейчас прослеживается политика разрушения семьи, идут выступления против церкви и власти. Сила России — в её основах. И сломать их — это, по сути, разрушить страну. Мы, русские, стараемся сохранять в образовательном процессе все наши ценности. Мы учим молодёжь тому, что все должны прислушиваться и беречь друг друга. И в этом я вижу истинную силу России.

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Максим Крамцов, менеджер по продажам:

– Сила России — в её единстве: если нас кто–то задевает, мы разбираемся с наглецом сообща. Возьмём норильчан. Многие жалуются на суровые условия и на то, что «раньше было лучше»... Но если кто на материке скажет что–то плохое про наш заполярный город, можем ведь и ответить неласково. Русский человек, он же ко всему привычен, а к чему не привык, к тому морально готов. Что, по мнению иностранцев, конец света? Это когда нет интернета, воды, отопления, питаться приходится тем, что поймал или вырастил, а лечиться — самостоятельно. Россиян этим не напугать! А русский солдат по любой грязи проползёт, по шею в сугробе проберётся и добудет победу. Вот так-то.