МАУ ИЦ «Норильские новости»

Военные построили в Арктике первую взлётно-посадочную полосу для всех типов самолётов

Военные построили в Арктике первую взлётно-посадочную полосу для всех типов самолётов

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Военные построили в Арктике первую взлётно-посадочную полосу для всех типов самолётов

На арктическом острове Земля Александры в Архангельской области Минобороны России построило взлётно-посадочную полосу (ВПП) под все типы самолётов.

Военные построили в Арктике первую взлётно-посадочную полосу для всех типов самолётовВоенные построили в Арктике первую взлётно-посадочную полосу для всех типов самолётов

Длина ВПП составила 3,5 километра, до этого полосы подобной длины в Российской Арктике не строились. Таким образом, на этой ВПП смогут садиться, в том числе самолёты стратегической авиации.

На Северном флоте применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов отрабатывается постоянно. Также продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана.

Кроме этого, подходит к завершению строительство аэродрома «Темп» на архипелаге Новосибирские острова. Параллельно в интересах Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в якутском посёлке Тикси.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
22 апреля в 12:07 430
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