Военные вузы страны ждут абитуриентов

Акция призвана рассказать потенциальным кандидатам для поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны РФ о преимуществах такого обучения и последующей военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Военный комиссариат Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района ведёт набор юношей и девушек (в том числе юнармейцев), получивших школьный аттестат или диплом о среднем профобразовании, годных по состоянию здоровья, для поступления в военные вузы страны в будущем году. В рамках акции с ними проведут тематические встречи и выдадут справочные материалы . Также в планах - организация встреч старшеклассников города с представителями воинских частей и ветеранами Вооружённых сил.

- Конечно, напряженность учёбы и службы, значительные по сравнению с гражданской жизнью трудности быта не каждому по плечу. Несмотря на все эти тяготы, ежегодно в военные училища поступают тысячи и тысячи юношей и девушек, - отмечают в военном комиссариате. – Надеемся, есть такие желающие и в нашем городе.

Молодых людей, стремящихся получить армейскую специальность и готовых связать свою жизнь с Вооруженными силами России, приглашают в военный комиссариат Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района (кабинет 106) для оформления документов на поступление в военные училища Минобороны РФ по программам подготовки высшего и среднего профессионального образования. Телефон для справок 8 (3919) 22-95-13.