Война миров

Элементарный расчёт

– Сейчас мы живем в такое интересное время, когда всё более или менее выравнивается. Десять лет назад казалось, телевизор заканчивается и всё уходит в интернет. Тогда особенно пугали рекламщики: на ТВ мы больше не размещаемся, это никому не интересно, будущее во Всемирной сети. Но есть один яркий пример! Не буду называть имя этой крупной компании, но лет восемь назад я присутствовал на большом медийном форуме. Их digital–директор на всю честную аудиторию заявил: мы приняли решение убирать рекламу с телеканалов, все наши пакеты перекочёвывают в интернет. Прошло лет шесть, и эта компания потеряла просто огромный сегмент рынка! Они в панике начали возвращаться обратно в телевизор, но момент был упущен, потому что их конкуренты сработали верно — дробили свои проекты и размещались и там, и там.

Спортивный комментатор уверен, профессиональные редакции — телеканалов, газет и радио — этот момент запугивания благополучно пережили. Интернет, безусловно, занял свою нишу, но только рядом с телевидением, которое как существовало, так и существует.

– «Матч ТВ» подписал новый контракт на трансляцию с Российской Премьер–лигой. А не так давно Яндекс и Окко боролись за эти права. Если бы кто–то из них победил, это была бы настоящая сенсация, впервые в истории футбол мог бы уйти с федерального телевидения в интернет. В мире нигде такого нет! Кроме одного случая — в позапрошлом году Amazon купил права на трансляцию английской премьер–лиги. Но тут надо подчеркнуть одну важную вещь: футбол не стал их ведущим продуктом, он как приманка для многомиллионной фанатской аудитории. Благодаря этому параллельно подключаются и другие пакеты — кино, видеоигры и прочее. Футбол никогда не будет основным бизнесом этих крупных интернет–платформ, поэтому РПЛ не пойдёт в Сеть, она выберет телевизор.

Георгий Черданцев по личному опыту знает: интернет точно проигрывает телевидению хотя бы по техническим возможностям. YouTube — это всего лишь большая площадка для видеохостинга, а именно производить (!) что–то крупное интернет не может. Сегодня самые успешные российские интернет–проекты, например «Что было дальше?», производятся компаниями, имеющими технический ресурс, то есть телеканалами, тем же ТНТ.

– Поэтому хороший инвестор не будет вкладывать надолго большие средства, чтобы в одиночку тянуть проект во Всемирной сети, а в телевизор будет. И дело не только в технических возможностях, YouTube — это американский продукт. Завтра его закроют или пересмотрят законодательные акты, обложат налогами или выставят счёт за собираемые там сегодня донаты. Ведь пока они не облагаются налогами, а что будет завтра?..

Сила в команде

Но дело не только в коммерции, уверен спортивный комментатор, огромную роль играет профессионализм журналистов.

– Я с уважением отношусь к людям, которые работают в интернете и собирают большую аудиторию. Но не только этим измеряется качество продукта. Здесь нет прямой связи, тем более знака равенства. У тебя может быть миллион просмотров, но при этом ты производишь полнейший треш, который не имеет никакого отношения к делу. Здесь работают законы интернета, а именно кликабельность.

Кликбейт (англ. clickbait от click «щелчок» и bait «приманка»). То есть это броский заголовок, который цепляет, но переходя по нему, человек получает не заявленную информацию. Здесь важны переходы, так как работает счётчик только на посещаемость.

– А вот как раз профессиональная журналистика не опускается до такого уровня. Кликбейкерам законодательно нечего предъявить, но это, к сожалению, расшатывает наше поле деятельности, сильно размывает настоящую информацию. Поэтому роль классической редакции в последнее время становится более актуальной и востребованной. Человек наелся всей этой вольности и окончательно запутался, он уже не понимает, кому можно доверять, а кому нельзя. Поэтому официальной журналистике доверяют больше, её авторитет возрос после того хаоса, который был в две тысячи десятых. В итоге интернет– пространство выстроилось в ту смысловую линейку, каким оно и задумывалось, то есть просто площадкой для видеохостинга.

По мнению Георгия Черданцева, телевидение — это высшая лига. Да, туда можно, как и он, прийти с улицы, но человеку всё равно придется пройти мощный естественный отбор.

– Сегодня для журналистов очень важно работать всё–таки в рамках редакции. Да, интернет — отличная площадка, чтобы просто попробовать, посмотреть на себя со стороны, услышать какие–то советы. Но! Люди в интернете работают в одиночку, и у них иногда, откровенно говоря, срывает крышу от своего успеха. В публичной деятельности, на мой взгляд, должна быть точка зрения со стороны. Должен быть старший товарищ, редактор, который подскажет: Георгий, сейчас успокойся, так не надо, вот здесь текст нужно подкорректировать, а так делать не нужно, в этом следует быть посдержаннее, а здесь, наоборот, посмелее. Человек, работающий один, нуждается в том, кто его направит. Не у всякого есть достаточно внутренней цензуры, чтобы держать себя в рамках. А сегодня всё это пространство социальных сетей не имеет никаких границ, моральных и этических в первую очередь. По сути, автор блога эти рамки выставляет для себя сам: хочешь, матом ругайся, хочешь, оскорбляй всех направо–налево. Сегодня большая проблема в том, что в интернет–пространстве реагируют в первую очередь на негатив. И как бы люди, работающие в интернете, не гордились своей деятельностью, количеством подписчиков, просмотров и лайков, каждый из них, я уверен, мечтает попасть в телевизор. Пример: Владимир Маркони. Он вёл в интернете абсолютно безумную программу, вне правил и законов телевидения. Там и стал популярным. И вдруг переходит на ВГТРК. Телевизор — это совершенно другой статус, а для человека статус — вещь важная. Уверен, если Юрия Дудя позовут на Первый канал, он побежит туда впереди всех. Любой человек, который трещит про футбол в интернете, мечтает попасть на «Матч ТВ». Они могут говорить про нас всё что угодно, хаять почём зря, но всё это из–за ревности, что я здесь, а он нет. Конечно, проще сидеть в тёплой квартире и вещать, чем взять микрофон и побегать зимой по Норильску, делая качественный материал.

Конец прекрасной эпохи

– Я лично упустил тот момент, когда надо было заводить свой YouTube–канал, а сейчас какой смысл? Не люблю быть последним, то есть начинать, имея явное отставание. Надо объективно оценивать свои возможности, я не нагоню популярных блогеров по аудитории. Это важно оказаться в нужное время в нужном месте. Юрий Дудь и его директор вовремя нащупали свою нишу, поэтому выстрелили. Но, если разобраться, я, по сути, один из первых блогеров. В 1996 году я пришёл на пустое поле «НТВ Плюс», а это платная площадка спутникового спортивного канала. Я делал эфир один, разговаривал сам с собой, потом научился самостоятельно монтировать. Мы тоже были вне редактуры, то, что мы делали, никто не отсматривал — что хотели, то лепили на своё усмотрение. Брали скромную картинку, потому что на тот момент у нас были скромные возможности, какие– то программы вообще на фотографиях делали. Поэтому мне не обидно, что меня сейчас нет на YouTube, я там уже был, просто это называлось по–другому. До работы на «Матч ТВ» один известный человек из рекламного бизнеса спросил меня: «Почему ты не заводишь свой интернет–канал, у нас в стране есть два человека, которых будут слушать, — ты и Уткин. Уткин уже завёл, а ты чего?» Тогда я сказал: «У меня есть телек, зачем мне ещё одна площадка?» На тот момент решил, что мне это не нужно, а сегодня уже поезд ушёл. При этом нужно понимать, что любая аудитория конечна. Я завёл свой канал в Telegram, он достаточно быстро набрал подписчиков — и встал. Да, их можно собрать 250 тысяч, а дальше всё. Не потому что вы стали работать хуже, просто есть такая вещь, как нишевость, любая тема интересна только определённому количеству людей. Кроме двух непобедимых направлений — это детский контент и компьютерные игры. Но их аудитория в разы меньше, чем телевизионная.

В тему

В этом году исполняется четверть века, как Георгий Черданцев работает на телевидении, хотя его профильное образование «Переводчик и преподаватель английского языка». Но именно благодаря этому он и попал на ТВ. Сначала переводил английский футбольный журнал и носил кассеты. Затем озвучивал небольшие сюжеты, лишь позже ему доверили писать тексты. Как признался сам Черданцев, все они летели в корзину, выстрелил где–то на сто пятьдесят пятой попытке. В 1998 году прокомментировал первый футбольный матч, а сегодня он в топе популярнейших спортивных комментаторов и лицо «Матч ТВ». Есть свой официальный сайт, Telegram–канал и страница в Instagram. В YouTube его нет.

Камнем преткновения в беседе была тема цензуры. Всем российским журналистам хочется больше вольницы в мире редакций, которые принадлежат тем или иным учредителям. Но стоит понимать, что вырезанная фраза — это не всегда цензура. Сегодня блогеров несильно трогают за то, что они говорят, так как сейчас в нашей стране ответственность за это копеечная. А в так называемых свободных Соединенных штатах Америки многие старательно взвешивают каждое слово. В их судах неверная формулировка — дорогая штука. Согласились коллеги и с тем, что пик YouTube уже прошёл. Все всё перепробовали, все всё сняли, все у всех взяли интервью. «Тюбик» прошёл по кругу, был на взлёте и вернулся в исходную точку. Теперь всем понятно, это всего лишь набор видео для развлечений. Стримы тоже себя не оправдали. Во время изоляции Георгий Черданцев попробовал себя в прямом интернет–эфире, больше не хочет. Цитата: «Это какой–то паноптикум! 8 из 10 человек — настоящие упыри, «восставшие из ада–10». Для чего они там?!! Разве это будущее?» Норильские журналисты уверены, будущее — это профессионализм, объективность и работа в команде.