Война с бездорожьем

«Танк» для малыша

Пока ребёнок не научился сидеть, удобнее всего пользоваться коляской: укладывать малыша будет проще. Важно учесть, что у ложа не должно быть наклона: до полугода позвоночник ребёнка ещё недостаточно крепок, и даже непродолжительное нахождение в полулежачем и уж тем более сидячем положении может вызвать искривление осанки в будущем. Идеальный вариант — коляска–трансформер, у которой положение можно изменять от горизонтального до сидячего по мере взросления малыша. Это позволит значительно продлить срок службы такого транспортного средства. Недостаток такой коляски — цена, от 15 тысяч рублей. А основной плюс — всесезонность. Как правило, в комплекте с коляской вы получаете дополнительные обвесы — от дождевиков до утеплителей.

Если говорить о зимней проходимости, именно такая коляска хорошо подойдёт для норильских дорог при условии высокой посадки и наличия надувных колёс. Если чуть подспустить шины, они будут лучше идти по свежевыпавшему снегу. При этом, чем шире колесо, тем лучше. А если в раму встроены ещё и рессоры, то это ощутимо сгладит все неровности на дороге. Важно подчеркнуть, что выбирать в Норильске стоит в первую очередь четырехколёсные коляски, хоть они и менее манёвренные. С трехколёсной у вас неизбежно возникнут проблемы со всеми мостами, переходами и пандусами.

При всех плюсах в виде высокой проходимости и защищённости от мороза и ветра у данного типа колясок есть и целый ряд минусов, связанных с их габаритами. Если в доме нет лифта, то людям, живущим выше второго этажа, лучше сразу отказаться от этого варианта. Сложность выхода из дома и возвращения обратно с прогулки сводит на нет все преимущества, особенно если женщине придётся делать это самостоятельно. Сначала нужно занести ребёнка в квартиру, а потом идти за коляской, оставляя младенца без присмотра. Ещё один важный момент: если лифт есть, но он старый, коляска шириной более 60 см может в него и не пройти. Поэтому при покупке советую замерить пространство у входной двери лифта. Дело в том, что шахты везде одного размера, а вот двери открываются на разное расстояние. У новых подъёмников такой проблемы нет — дверь открывается на всю ширину.

Учтите, что на время шопинга коляску, скорее всего, придётся оставить на улице. Так что есть вероятность на выходе не досчитаться пары оставленных в ней вещей или самого транспорта для малыша.

Кроме того, в какой бы точке города вы ни оказались, идти домой придётся на своих двоих, даже если ребёнок проголодался и закатил истерику. Быстро сесть в такси с габаритной коляской и сократить дорогу до дома не получится. Ну и, конечно, возить ребёнка на внушительном «внедорожнике» в детский сад вообще не слишком удобно. Если санки и компактные коляски родители оставляют в тамбуре дошкольного заведения, то такая махина опять-таки в двери не пройдёт, и придётся катить её обратно домой, на что перед работой мало у кого найдётся время.

Сани с бубенцами

Большинство даже специализированных колясок–санок лучше рассматривать в качестве транспорта для детей в возрасте от полугода. Причина всё та же: они рассчитаны максимум на полусидячее, а не полностью горизонтальное положение.

Большинство родителей, выбирая санки, отдают предпочтение самой простой конструкции, отличающейся от моделей советских времён только материалом и наличием специальной ручки, как у коляски. На первый взгляд, такое решение выглядит логично: стоят такие санки недорого и главное — здесь есть перспектива. Когда ребёнок подрастёт, он сможет кататься на них с горок. Вот только большинство родителей не учитывают два ключевых момента: первый — у санок нет бортов и крепежей, и через каждые два метра на норильских дорогах придётся останавливаться и поправлять скатывающегося ребёнка; второй — спинка у таких санок расположена чуть выше поясницы, а следовательно, отсутствие поддержки спины и головы вызывает серьёзный дискомфорт.

Ещё один вариант — специализированные коляски–санки со встроенным ложем для малыша. Отличная замена габаритным зимним коляскам. Женщина в состоянии самостоятельно вынести такую коляску на улицу по лестнице даже с ребёнком в ней. Да и затащить такой транспорт в магазин вполне реально. А если отстегнуть направляющую дугу, санки легко поместятся в багажник авто.

Из серьёзных недостатков, как это ни странно, низкая проходимость санок. Во–первых, на проезжей части даже в зимнее время попадаются проплешины асфальта, а во–вторых, улицы города посыпают антигололёдным материалом, по которому санки идут с немалым усилием, а иногда и намертво вязнут на ровном месте.

Проблему способен решить гибрид санок и коляски с выдвижными колёсами, но и у такой комплектации есть существенные недостатки. Возможность переключаться между лыжами и колёсами увеличивает проходимость, но только по ровной поверхности. Габаритная конструкция «под килем» значительно уменьшает его посадку, в результате санки с колёсами увязают даже в паре сантиметров снега, а возвышающиеся между «зонами ответственности» дорожных служб и ЖЭКов сугробы станут почти непреодолимой преградой.

На заметку

Выбор зависит от потребностей

Если у вас достаточно средств, в доме установлен новый лифт, а в детский сад вы ездите на такси, выбирайте коляску в зимней комплектации. А если вы обитатель хотя бы третьего этажа в пятиэтажке и в детский сад предпочитаете возить малыша самостоятельно, то специальные санки с колёсами для вас наиболее предпочтительны.

Лайфхак с лифтом

Если габаритная коляска не влезает в старый лифт, попробуйте осторожно отжать двери кабины — это даст дополнительные пять–шесть сантиметров, чего, возможно, хватит, чтобы техника вошла в лифт. Неудобно, но лучше, чем тащить её по лестнице.

Антиугонное решение

Боитесь оставлять коляску на улице без присмотра? Велосипедный замок — оптимальное решение проблемы. Приковав транспорт к ближайшей трубе или урне, можно спокойно отправляться на шопинг.

Санки-хэндмейд

Есть возможность существенно сэкономить, превратив даже обычные санки в элитный детский транспорт. Для этого нужны желание и умелые руки. Спинку необходимо установить по высоте чуть выше головы ребёнка, обить её мягким материалом, а заодно приделать ремни безопасности — для надёжной фиксации маленького пассажира.

Для мобильных родителей

Если позволяет физическая подготовка, то можно вообще отказаться от зимнего транспорта. Слинг в сочетании со специальной курткой значительно увеличивает мобильность, хоть и дает серьёзную нагрузку на позвоночник.

Полезай в кузовок

Ещё одна альтернатива — специальная сумка–переноска. Её не возбраняется использовать с самого рождения малыша, а главное — всегда можно снять с плеча, чтобы перевести дух. Стоит выбрать переноску с жёстким дном или установить его самостоятельно, иначе ребёнок будет «тонуть» в сумке и испытывать дискомфорт.

«Плюшки» вам в помощь

С трёх–четырёх лет катать ребёнка в коляске или специальных санках как–то даже неприлично. Для уже подросшего, но не особо любящего зимние прогулки ребёнка идеальным вариантом станут надувные «плюшки» или классические снегокаты. На них и с горки покататься можно, и устроить для малыша экстремальное катание с катапультированием. Впрочем, для этих целей подойдут и старые советские санки.