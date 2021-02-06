Война вакцин

Горячая десятка

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент в мире всего десять стран готовы к массовой вакцинации населения. В их числе: Россия, США, Китай, Великобритания, Германия, Израиль и ряд других государств. Остальные страны, в том числе и большинство европейских, не способны справиться с массовым потоком заразившихся и могут организовывать лишь точечные прививочные кампании. Что это означает в практическом плане? Если бы наша страна не смогла разработать собственную вакцину, несмотря на готовность к вакцинации, мы бы оказались в конце листа ожидания на её получение.

Мировой рынок

Даже готовая к тотальной вакцинации десятка для фармакологических компаний – это не люди, города и страны, а в первую очередь огромный рынок, сулящий прибыль в миллиарды долларов. Так что неудивительно, что между медицинскими гигантами развернулась настоящая война, особенно за богатые европейские страны, где лекарство можно продавать огромными партиями и по высокой цене. И здесь все средства хороши, даже использование руководства стран и международных организаций для борьбы с конкурентами. За примерами далеко ходить не надо. Один из таких протекционистских законов блокирует возможность поставок российской вакцины в Европу. Не потому, что она плоха или недоработана, просто, согласно этому закону, прививать население Евросоюза можно только вакцинами, разработанными на его территории. Так, ВОЗ до сих пор не одобрила к применению первую из российских вакцин «Спутник V», что практически лишает возможности использовать её не только в Европе, но и во многих других странах. Между тем американская вакцина Pfizer давно рекомендована к всеобщему использованию, несмотря на то, что технология РНК–вакцин даже не изучена до конца.

На глобальный сговор указывает и тот факт, что контракты на поставки американской вакцины в Европу были заключены задолго до того, как работы над ней были закончены. То есть во главе угла стояли не оперативность создания и эффективность лекарства, а страна–производитель. К примеру, в Китае уже разработаны и применяются для массовой вакцинации населения сразу четыре препарата, результативность которых доказана, но их выход на международный рынок активно блокируют западные фармкомпании.

Попытки удержать европейский рынок чистым от лекарств с Востока доходят до абсурда. Так, недавно Twitter заблокировал страницу российской вакцины. Официальная версия ресурса: «Это было сделано для того, чтобы отразить хакерскую атаку». И совсем уж комичным кажутся заявления, что «Спутник V» — на самом деле хитрый инструмент пропаганды, так как в его названии анаграммой (перестановкой букв) зашифровано «Путин В.».

Жертвы большой игры

Казалось бы, какое дело обычным людям до битвы фармгигантов: какая разница, чем прививаться, главное — чтобы работало. Но ситуация в той же Европе сложилась совершенно иная. Именно население стало разменной монетой в этой замысловатой противоковидной игре. Американская вакцина стала практически монополистом на пустынном европейском рынке. А вот обеспечить нужным количеством препаратов всех желающих нет технической возможности.

Такой вакцинный голод даёт шанс многим европейским фарм-компаниям успеть разработать свои вакцины и занять пустующие ниши. Между тем прививочные центры в Германии простаивают: есть специалисты и желающие привиться — нет препарата. И если бесценного лекарства не хватает лидерам коалиции, то что уж говорить о тех, кто обитает на задворках Евросоюза?

Недавно министры здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии направили поставщикам и производителям вакцин совместное письмо с требованием выполнить обязательства по контракту, которые на данный момент просрочены уже на несколько месяцев. Есть недовольные оттоком вакцин на европейский рынок и среди самих американцев: хотя США и делают упор в первую очередь на вакцинации своего населения, тем не менее в некоторых крупных городах наблюдаются перебои с поставками медикаментов. В связи с чем мэры многих городов в открытом письме потребовали от нового президента полностью прекратить поставки вакцины в Европу и сосредоточиться на нуждах собственной страны. Впрочем, эти заявления остались без внимания, ведь вакцины в Старый свет идут по двойной и даже тройной цене.

Европе же вакцина необходима уже сейчас. И здесь европейским странам приходится идти на хитрость, заключая договоры с российскими компаниями на совместную разработку и производство препаратов на основе «Спутника V». Так уже поступили в Великобритании, а недавно и в Германии. В результате получается то же российское лекарство, но под другим названием и произведённое на территории Евросоюза. В этом случае по закону его можно применять для массовой вакцинации населения.

Pfizer — что за зверь?

Данная американская вакцина во многом уникальна. При её производстве используется РНК–технология, которая никогда не применялась ранее. Как она действует?

Вместо ослабленного или белка мёртвого вируса в лабораториях создаётся часть его РНК (генетического кода или инструкции по созданию белков) и вводится в организм человека. Если ввести весь код РНК коронавируса, то наши клетки активно начнут создавать его копии. РНК–вакцина содержит не весь код, а только инструкцию по созданию «присосок», которыми коронавирус прикрепляется к клетке. Когда такая инструкция, записанная на матричной РНК, попадает в организм, клетки начинают активно создавать щупальца реального коронавируса. Но сами по себе эти «присоски» совершенно безвредны.

Так как в организме появляется чужеродный белок (щупальца коронавируса), его замечает иммунная система и создаёт те же антитела, что и при использовании традиционной вакцины. Когда в организм попадёт реальный коронавирус, он не сможет своими шипами присоединиться к клетке для передачи РНК с вредоносными инструкциями, так как они уже занесены в «чёрный список». Проблема в том, что долгосрочных исследований воздействия подобных препаратов никто не проводил. В принципе, побочных генных мутаций в итоге быть не должно, так как вводимый мРНК–вирус — по сути, флешка с информацией, которая никак не влияет на основной код человека и довольно быстро распадается. Однако сама технология РНК–вакцины вызывает массу беспокойства у любителей «теории заговоров». Почему?

Дело в том, что технология РНК–вакцин позволяет поставлять носители информации напрямую в ДНК. Производитель такой системы доставки без особых проблем может записать на диск–посылку (мРНК) практически любую информацию, в том числе и довольно простую кодировку, вызывающую обратную транскрипцию, то есть запись информации с поставщика непосредственно на клетку (с РНК на ДНК), что может позволить полностью перепрограммировать ДНК носителя в любой из цепочек — от интеллектуальных до репродуктивных функций. Звучит фантастически, но, тем не менее, такая возможность, и правда, имеется.

Рассмотрим официальные данные. У ряда людей Pfizer вызывает практически мгновенную аллергическую реакцию. Кроме того, препарат довольно опасен для старшей возрастной группы и может привести даже к летальному исходу, что неоднократно фиксировалось как в Европе, так и в самой Америке. По сути, он безопасен для полностью здоровых людей среднего возраста, остальные — в группе риска. Не случайно разработчики американских вакцин официально освобождены от юридической ответственности в случае выявления побочных эффектов вакцинации в будущем.

В тему

Наш ответ Западу

Российский «Спутник V» можно назвать «классической» вакциной, так как при её разработке использовалась векторная технология на основе аденовируса человека. Говоря простым языком, вектор — это образец вируса, лишённый гена размножения. Внутри вакцины он применяется как «транспорт» — в вектор вживляют ослабленный образец (либо элемент) той заразы, к которой нужно выработать иммунитет. В данном случае в качестве транспортного средства для доставки к клетке используется «пустышка» вируса ОРВИ: в него вживлён ген, который кодирует определённый тип белков (S–белок) коронавируса SARS–CoV–2 – те же «присоски», что и в американской вакцине. Иммунная система реагирует на появление инородных тел и начинает вырабатывать антитела. Эта вакцина не содержит даже ослабленный вид коронавируса, лишь его безвредные элементы. Главное при этом, что такая технология никак не может воздействовать на ДНК человека.

Многие из противников российской вакцины указывают на то, что она была разработана в довольно короткие сроки. Но как раз применение векторной технологии и объясняет скорость её появления. Сама технология известна уже давно и обкатывалась на других вирусах и болезнях десятилетиями. Применялась она в том числе и в борьбе с лихорадкой Эбола, и в препаратах против рака. Разработчики взяли готовую модель и вмонтировали туда безвредный элемент коронавируса. Это как, например, поменять руль или зеркало на рабочем автомобиле — согласитесь, такой процесс занимает куда меньше времени, чем собрать транспорт с нуля.

Похожую вакцину от ковида сейчас делают в Оксфорде. Но в качестве «транспорта» там используют аденовирусы шимпанзе. В отличие от аденовируса человека, на базе которого создан «Спутник V», аденовирусы шимпанзе не имеют вообще никакой истории использования в качестве векторов, а их безопасность не подтверждена опытным путём. Грубо говоря, неизвестно, как может повести себя эта вакцина. К тому же англичане, судя по всему, будут использовать «одновекторный» подход. Российские исследователи уверяют, что двухвекторный «Спутник» «имеет явное преимущество».

Экспорт здоровья

Пока американские фармкомпании держат в заложниках собственной прибыли население Европы, российские разработчики активно внедряют отечественные вакцины в большинстве стран, которые в очереди на американское чудо стоят в конце списка. Разработчикам российских препаратов уже поступил предзаказ на более чем миллиард доз лекарства из 50 государств. Первой лекарство получила Белоруссия. Вакцину начали применять в Аргентине и Венгрии. Планируют наладить её производство в Казахстане. Вскоре должны начаться поставки в Индию, Непал, Узбекистан, Мексику и Египет. К середине февраля Россия планирует производить 3,5 миллиона доз вакцин трёх разных типов в месяц. Такой поток позволит не только без перебоя поставлять наши лекарства в другие страны, но и обеспечить стабильный темп вакцинации у себя на родине. По планам, к концу 2021 года должно быть привито более 60% населения — это более 100 миллионов человек.

Говорит эксперт

На данный момент в России от COVID–19 привито более миллиона человек — это 0,78% населения, к концу года власти планируют обеспечить вакциной более 60% граждан. Полным ходом идёт прививочная кампания и в Норильске. По последним данным, прививку уже поставили более 2000 жителей нашего города. Олег Копытов, врач–эпидемиолог норильской межрайонной поликлиники № 1

— Защиту от любой инфекции, в том числе и от COVID–19, можно получить лишь двумя способами: либо вакцинироваться и получить защитную концентрацию (титр) антител, либо переболеть. Многие россияне как рассуждают? Зачем мне вакцинироваться, я уже переболел: у меня и обоняние пропадало, и плохо себя чувствовал. Так что мне прививка не нужна.

Естественный иммунный ответ — это, конечно, хорошо, но есть одно очень важное «но». Здесь ведь кому как повезёт: кто–то может переболеть в лёгкой форме без последствий, а кто–то и на больничной койке окажется. Важно, что титр антител, которые человек получит в результате болезни, может быть недостаточно высоким, чтобы предотвратить повторное заболевание. И с течением времени – месяца–двух – защитный барьер организма снизится, и повторное инфицирование однозначно возможно. Так что вакцинация — самый надёжный путь к приобретению стабильного иммунитета.

Что же касается вакцины, то, например, разработчики «Спутника V» заявляют, что расчётный период иммунитета после прививки длится до двух лет. Мы проводили и свои исследования, изучали ответ иммунной системы наших коллег из инфекционной больницы, которые были вакцинированы на первом этапе, когда прививали медработников в «красной зоне». Так вот, концентрация антител после прививки значительно выше, чем при естественном приобретении иммунитета. В качестве примера могу привести себя. Несмотря на то что я переболел коронавирусом ещё в первую волну пандемии, причём перенёс среднетяжёлую стадию заболевания в виде двусторонней пневмонии с поражением лёгких в объёме 40%, полгода спустя титр моих антител едва дотягивает до защитного барьера. Поэтому я поставил себе прививку вполне осознанно.

Хочу напомнить и о таком понятии, как «ковидный хвост». Речь о том, что, даже победив болезнь, человек может получить долгосрочные, в том числе хронические осложнения, такие как сахарный диабет, тромбоэмболия нижних конечностей (это может привести к ампутации), изменение вкуса и угнетение иммунитета, как при ВИЧ. Всем противникам вакцины стоит задуматься о подобных последствиях.

А для тех, кто сомневается в качестве вакцины «Спутник V», отмечу один важный момент. Именно её, а не американскую, купили для использования в Арабских Эмиратах, а все в курсе, что арабы предпочитают только лучшее — от коней и женщин до самолётов и лекарств. При этом они не связаны никакими международными договорами, им абсолютно не интересны войны между крупными фармкомпаниями, главное для них — качество. Следовательно, наша вакцина лучшая из тех, что сейчас имеются на рынке. У меня есть знакомый в Австрии, который вместе со своим бизнес–партнёром специально летал в Дубай, чтобы вакцинироваться «Спутником». Заплатил 900 евро! А у нас прививку можно сделать бесплатно. Помните: чем скорее привьётся максимальное количество людей, тем быстрее мы победим пандемию, забудем обо всех ограничениях и вернёмся к нормальной жизни.

Подумаем вместе

Валерий Потапов, врач–терапевт Центра здоровья:

– Я как медработник должен показывать пример другим. Прививку сделал, 20 февраля будет ревакцинация. И всем советую обязательно привиться, потому что это лучше, чем потом болеть с неизвестными последствиями. Люди, наверное, боятся вакцинироваться, потому что всё новое всегда вызывает опасения. Замечу, что так называемый третий этап вакцинации предполагает оценку ее эффективности, но в непростое время пандемии тянуть не следует. Бояться не надо, надо делать!

.

.

Дмитрий Малышев, сварщик:

– Я молодой и здоровый, поэтому прививку делать планирую. А вот насчёт родителей пока не уверен. Они оба возрастные, им за 80 — состояние уже не то, хронических заболеваний много. А у любой вакцины есть противопоказания и побочные эффекты, к примеру, температура и головная боль. В общем, я решил, что сначала на себе проверю действие препарата. И уже потом, если всё будет нормально, на семейном совете решим, вакцинироваться родителям или нет.

.

.

Виктор Диконенко, начальник штаба норильского отделения «Юнармии»:

– Каждый грамотный человек понимает необходимость вакцинации. Вспомните, как были эффективны изобретённые во время эпидемий прививки против чумы, коклюша и других страшных заболеваний. Я тоже сделал для себя немало полезных выводов во время пандемии. И, конечно, буду вакцинироваться. Уверен, что мне эта болезнь не страшна, ведь я сильный и здоровый человек, занимаюсь спортом. К тому же у меня нашли антитела, а я даже не заметил, что переболел. Но я понимаю, что если приеду к матери, которой 74 года, то наш контакт может быть небезопасным для неё. Сделав прививку, я позабочусь, прежде всего, о своих близких.

Ирина Курочкина, работник сферы культуры:

– Летом я тяжело болела коронавирусом со всеми симптомами: температура, ломота в суставах, потеря обоняния. Пока я в раздумьях, надо ли вакцинироваться? И испытываю большие опасения по поводу последствий. Но в будущем, возможно, вакцинируюсь, потому что меня могут не пустить за границу, когда соберусь ехать на Украину к родителям.

.

.

.

.

Анна Ващенко, директор КДЦ им. В. Высоцкого:

– У меня нет сомнений, что прививку делать необходимо. Ничего страшного в вакцинации я не вижу. В стране и мире постоянно создаются вакцины, людям делают прививки в период эпидемий. Я коронавирусом не болела, но бояться заболеть больше не хочу. Первый компонент «Спутника V» мне поставили 28 января, к вечеру поднялась температура. На следующий день всё прошло, чувствую себя хорошо.

.

.

.

.

Таисия Устименко, заместитель заведующей детсадом «Снежинка»:

– Односложно ответить не могу. Пока нет уверенности, что вакцина на 100% эффективна. И как отразится новая прививка на здоровье через время? Но мы, работники образования, находимся в группе риска. А самое главное — это здоровье детей. Очень не хочется подвергать малышей опасности. В нашей работе вакцинация — это не желание, а необходимость. И прошу не забывать, что основное условие сохранения здоровья сегодня — это соблюдение превентивных мер. Берегите себя и своих детей!

.

.

Олег Железных, IT–специалист:

– Я обязательно сделаю прививку, но, пожалуй, не в ближайшие несколько месяцев. Останавливает меня следующее: говорят, что нельзя принимать спиртное за 12 дней до прививки, а затем ещё 21 день, пока не поставят второй компонент, и какое–то время после этого. В общей сложности набегает месяца полтора. Не скажу, что я алкоголик, но вот отказать себе в удовольствии пропустить стаканчик–другой с друзьями в выходные я не могу. На носу 23 февраля, 8 Марта, день рождения, годовщина свадьбы – в общем, подожду немного. А там, глядишь, выйдет в свет и другая вакцина, которую можно «смешивать» с алкоголем, вот тогда уж точно привьюсь.