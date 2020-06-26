Специалисты городского Центра народного творчества представляют онлайн-выставку изобразительного искусства «Волочанский самородок».

В виртуальном альбоме долганского художника-скульптора Андрея Поротова представлено около 35 работ в техниках «графика» и «акварель». Мастер написал их в период с 2012 по 2020 годы. На картинах изображены культура, быт и традиционные игры коренных жителей Таймыра. Основная часть работ, вошедших в онлайн экспозицию, была использована для иллюстрирования сборника «Игры народов Таймыра», изданного Центром народного творчества в 2014 году.

Познакомиться с художественными произведениями, биографией и этапами творческого пути Андрея Поротова можно на официальном YouTube-канале ГЦНТ. В дальнейшем специалисты учреждения планируют подготовить и разместить выставку, посвящённую косторезным работам мастера, сообщается на сайте администрации Дудинки.