Вопрос о максимальной доступности КТ-диагностики для жителей Норильска будет решён осенью

На базе норильской городской больницы в рамках реализации национального проекта «Здоровье» скоро откроются КТ и МРТ–центры, сообщается на сайте минздрава края. Кроме того, к концу года поликлиническую службу города обеспечат компьютерным томографом. Он будет приобретён за счёт внебюджетных средств. Аппарат планировали закупить в следующем году, но в нынешней ситуации было принято решение ускорить процесс.

Сейчас в городе работают два аппарата компьютерной томографии. Для диагностики неинфицированных пациентов используется томограф, установленный на базе горбольницы № 1. КТ–обследование больных из инфекционных госпиталей проводится на базе медицинского центра «Диалог плюс» за счёт средств ОМС.