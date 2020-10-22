Вопрос о развитии Северного морского пути обсудили на федеральном уровне

Темой конференции стало развитие Северного морского пути (СМП). В начале конференции Михаил Мишустин утвердил, что России нужно укреплять свои позиции в Арктике для обеспечения задач национальной безопасности и экономических интересов. Помимо этого, в Арктической зоне необходима надежная связь на протяжении всего Северного пути. На сегодняшний день в Арктике более 550 социально значимых объектов уже подключены к интернету. Планируется, что в течение трёх лет этот показатель удвоится.

Также была затронута тема экологической безопасности природы Арктики. Все упомянутые задачи премьер-министра РФ были зафиксированы в утверждённом плане развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

Несомненно, что развитие СМП в Арктике очень значимо для Красноярского края. Так, порты в Диксоне, Игарке и Дудинке – являются одними из главных транспортных узлов, через которые суда, снаряжённые в Мурманске и Архангельске, отправляются на восток до порта Провидения.

Потому необходимо обеспечить стабильный грузопоток через эти транспортные узлы для реализации проектов в области добычи полезных ископаемых в КИП «Енисейская Сибирь». Планируется, что к 2024 году грузопоток увеличится до 15 миллионов тонн, а к 2036 году - до 120 миллионов тонн.

Обращая внимание на техническое состояние остановочных пунктов СМП на территории региона, отмечено, что на сегодняшний день в модернизации нуждается порт Диксон, так как он обеспечивает жизнедеятельность городского поселения, арктических экспедиций и полярных станций.