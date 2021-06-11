Вопрос озеленения города глава Норильска держит на особом контроле

В этом году на благоустройство зелёных зон города планируется потратить 100 млн рублей, из которых 90 млн - часть штрафа, уплаченного компанией НТЭК после аварии на ТЭЦ-3.

«В числе приоритетных зон для озеленения в этом году мы обозначили парк «Озеро Долгое» на улице Комсомольской. Там планируется устройство поребриков, завоз и укладка грунта, высадка елей и берёз. Общая площадь работ - 3000 кв. м. Кроме того, в планах озеленение и благоустройство газонов возле административно-делового центра, в районе домов № 3 и № 36 на улице Комсомольской, дворов на ул. Завенягина, 7, Ленинскому проспекту, 40, Солнечному проезду, 10. Возле склона на последнем участке, где паркуются автомобили и с которого катаются дети, мы собираемся поставить ограждение, а на самом склоне посеять траву», - рассказал Анатолий Береговских.

Общая площадь летних озеленительных работ - 30 тысяч кв. м. Мероприятия по благоустройству планируется провести не только в Центральном районе, Талнахе и Кайеркане, но и в Снежногорске. Помимо этого, разрабатывается проект ландшафтного дизайна для Оганера - его реализация намечена на следующий год.

Дмитрий Карасев обратил внимание своего заместителя на подготовку к международному конкурсу архитектурно-планировочных решений благоустройства Норильска, который администрация города проводит совместно с Агентством развития Норильска. Он подчеркнул, что в техническом задании необходимо предусмотреть условия по озеленению территории.

«Чтобы достичь нормативного показателя, нам предстоит озеленить очень большую территорию. В том числе места несанкционированных свалок в тундровой зоне, близлежащие селитебные зоны. Будем культивировать, завозить грунт, сеять траву, высаживать деревья и планировать новые места посадки, а застройка в городе плотная», - продолжил Анатолий Береговских.

Уже стартовали подготовительные работы - в красноярских питомниках идёт закупка саженцев и грунта. В Снежногорске на протяжении шести лет выращивают кедровые деревья, которые будут высаживать в Талнахе. В качестве эксперимента Дмитрий Карасев предложил высадить пару десятков кедров и в Центральном районе.

«С учётом объёма средств, которые выделены на озеленение в этом году, нужно заранее заключить контракты, чтобы подрядчики знали, сколько саженцев требуется завезти. Максимум в июле необходимо отработать все контракты», - отметил Дмитрий Карасев. Он также поручил в ближайшие дни предоставить план работы на согласование.