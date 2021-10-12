Вопросы развития Таймыра обсудили на конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»

Работа над мастер-планом туристско-рекреационного кластера «Арктический» продолжается. Речь идёт о совместном проекте АРН и экоцентра «Заповедники Таймыра» при участии специалистов норильской, таймырской и краевой администраций. ТРК «Арктический» создан с целью привлечения на Таймыр туристов, а также инвесторов, которые готовы вкладывать средства в реализацию проектов кластера.

Особое внимание Максим Миронов уделил цифровой платформе Arctic Zone. Работа над ней уже вышла на финишную прямую. Платформа будет доступна на трёх языках – русском, английском и китайском. В её основе - сложные алгоритмы и искусственный интеллект, который на только поможет туристу из любой точки мира самостоятельно спланировать маршрут, но и предложит альтернативные туры на случай непогоды (по метеоусловиям приходится переносить до 80% вертолетных перелетов и до 25% водных перевозок).

«Участие в этой конференции стало прекрасной возможностью не только представить туркластер «Арктический» на международной арене, но и познакомиться с лучшим мировым опытом в туристической отрасли», – отметил директор АРН.