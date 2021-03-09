Вопросы сохранения дикого северного оленя обсуждались в Красноярске

Специалисты Минэкологии, Федерального центра развития охотничьего хозяйства, заповедника «Центральносибирский», Объединенной дирекции заповедников Таймыра, а также представители Сибирского федерального университета собрались в Красноярске, чтобы обсудить вопросы сохранения дикого северного оленя.

В скором времени сотрудники федерального природного биосферного заповедника «Центральносибирский» начнут вести авиаучёт численности этих животных.

Планируется, что авиаучёт будет проходить в два этапа. Первый стартует в марте на территории Эвенкии, до начала миграции оленей. Второй этап запланирован на июль и август уже на территории Таймыра. Местонахождение животных специалисты будут определять с помощью спутниковых ошейников, которые они надели на некоторых оленей прошлым летом. Ошейники помогают отслеживать перемещение оленьих стад, а также определять основные места их концентрации и зимовки.