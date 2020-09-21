Восстановление опор освещения, повреждённых лихачами, обходится дорожному фонду в копеечку

В настоящее время на автодороге Норильск — Талнах полным ходом ведётся восстановление опор освещения, повреждённых в результате ДТП. К сожалению, количество нарушителей на дорогах год от года продолжает увеличиваться и, как следствие, растёт количество случаев повреждения муниципального имущества, а именно элементов обустройства дорог, в том числе фонарных столбов.

Только в этом году от наездов транспорта пострадало с десяток опор. По сравнению с прошлым годом это на 40% больше, сообщил начальник отдела энергетики и систем автоматизации дорожного хозяйства «Норильскавтодора» Александр Акантьев.

Если удаётся выяснить, чей автомобиль врезался в столб, то его восстанавливают за счёт водителя. Претензионной работой занимаются юристы «Норильскавтодора». В случаях, когда виновный не найден, ремонт оплачивается из муниципального дорожного фонда. Стоимость восстановления опоры определяется в каждом случае индивидуально, зависит от степени повреждения и может варьироваться от 30 до 200 тысяч рублей.

В настоящее время освещение автодорог Большого Норильска обеспечивают около 4000 опор. Только на дороге Норильск — Талнах их установлено 635. Повреждение даже одной опоры серьёзно ухудшает освещённость того или иного участка автодороги и может привести к новым ДТП.

- Сложности с восстановлением опор освещения связаны с технологией их изготовления, – поясняет Александр Акантьев. - Они сделаны с помощью горячего цинкования, и у нас в Норильске изготовить такие опоры физически невозможно. Приходится завозить с материка, а это дополнительные время и расходы.